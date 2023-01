Neues Vereinsgebäude & neue LED-Flutlichtanlage für SC Höflein

LR Danninger: „Die Modernisierung von Sportanlagen ist ein wichtiges Signal zur Förderung des Sports und der Freude an der Bewegung“

St. Pölten (OTS/NLK) - In der Gemeinde Höflein wurde in den zurückliegenden Monaten fleißig an der Sportinfrastruktur gearbeitet, um die Rahmenbedingungen zu optimieren und das Sporttreiben der ansässigen Bevölkerung zu fördern. Nachdem zunächst das Vereinshaus inklusive Umkleidekabinen des SC Höflein fertiggestellt wurde, folgte nun die Errichtung einer energieeffizienten LED-Flutlichtanlage am Hauptspielfeld. Das Land Niederösterreich hat den Fördersatz für den Leuchtentausch aufgrund der Energiekostenexplosion vor wenigen Monaten angehoben und unterstützt die Umrüstung mit 15.000 Euro.

„Mit der Erhöhung der Förderung für den Leuchtentausch von Halogen auf LED-Technik wollen wir die heimischen Vereine im Rahmen unserer Möglichkeiten im Kampf gegen die Teuerungswelle unterstützen. Durch einen Tausch können die Vereine bis zu 60 Prozent der Energiekosten in diesem Bereich sparen“, zeigt sich Sportlandesrat Jochen Danninger über die realisierten Infrastrukturmaßnahmen in Höflein erfreut.

Insgesamt hat das Land Niederösterreich im Jahr 2022 sieben Sportinfrastrukturprojekte von Gemeinden und Vereinen im Bezirk Bruck an der Leitha unterstützt. Rund 120.000 Euro an Fördermittel wurden vom Land bewilligt und somit ein Gesamtinvestitionsvolumen von zirka 960.000 Euro ausgelöst. Zu den Projekten zählten neben den Maßnahmen am Sportplatz in Höflein etwa auch ein neuer Trainingsplatz mit Flutlicht und Brunnen beim SC Göttlesbrunn-Arbestal sowie die Errichtung eines neuen Flutlichts beim Sportverein Zwölfaxing.

„Als SPORTLAND Niederösterreich sind wir von jeder Aktion zur Verbesserung der Sportinfrastruktur begeistert und fördern diese sehr gerne. Denn eine moderne und adäquate Sportinfrastruktur ist die strukturelle Basis jeder Sportausübung. Durch jede Verbesserung der Infrastruktur wird automatisch auch das Sportangebot optimiert und erweitert. Dies ist ganz im Sinne unserer Sportstrategie 2025 und wichtig, um einen sportlichen Lebensstil bei den Niederösterreicherinnen und Niederösterreichern zu verankern und unsere heimische Bevölkerung so körperlich und geistig fitzuhalten“ so Danninger.

