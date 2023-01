„Herr Morgenstern und seine Synagoge“: Neues „kreuz und quer“ zum Holocaust-Gedenktag am 31. Jänner um 22.35 Uhr in ORF 2

Danach: „Die Rattenlinie – Nazis auf der Flucht durch Südtirol“ und „Bergfried“

Wien (OTS) - Fast die gesamte jüdische Bevölkerung St. Pöltens ist der Shoah zum Opfer gefallen. Die Synagoge: dem Abriss nahe. Doch ein Mann kämpft gegen das Vergessen: Hans Morgenstern. Seine Lebensgeschichte gibt in der „kreuz und quer“-Neuproduktion „Herr Morgenstern und seine Synagoge“ von Anita Lackenberger, die ORF 2 im Rahmen des Programmschwerpunkts zum Internationalen Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust (Details unter presse.ORF.at) am Dienstag, dem 31. Jänner 2023, um 22.35 Uhr zeigt, tiefe Einblicke in den Umgang mit dem jüdischen Erbe, den Überlebenden und der St. Pöltner Geschichte. Um 23.10 Uhr folgt Karin Dureggers Dokumentation „Die Rattenlinie – Nazis auf der Flucht durch Südtirol“, danach steht Jo Baiers historisches TV-Drama „Bergfried“ (23.55 Uhr) mit Fabrizio Bucci und Peter Simonischek auf dem Programm.

„Herr Morgenstern und seine Synagoge“ – Ein Film von Anita Lackenberger

Hans Morgenstern wird 1937 in St. Pölten geboren. Gleich nach dem „Anschluss“ verlassen seine Eltern mit ihm Österreich Richtung Palästina. Familienmitglieder und Freunde, die in St. Pölten zurückbleiben, werden ermordet. 1947 kehren Hans Morgensterns Eltern gemeinsam mit ihrem Sohn nach Österreich zurück. Das St. Pölten, das sie kannten, ist ausgelöscht: Die mit so viel Engagement erbaute und 1913 eröffnete Synagoge fast zerstört.

Es ist ein schonungslos offenes Interview, in dem Hans Morgenstern von seiner Geschichte erzählt, die tiefe Einblicke auch in die jüdische Geschichte St. Pöltens gibt. Seine Eltern fanden „eigene Wege“, mit der Vergangenheit umzugehen: Am Küchentisch der Mutter trafen sich Überlebende und ließen die Geschichte der jüdischen Bevölkerung St. Pöltens vor dem Krieg lebendig werden. Sein Vater Egon Morgenstern, schon vor 1938 ein angesehener Rechtsanwalt, beschäftigte sich nach der Rückkehr mit vielen Restitutionen, um zumindest rechtmäßigen Besitz wieder herzustellen.

Hans Morgenstern beginnt zu sammeln und zu schreiben. Er sammelt die Bilder der jüdischen Bewohner/innen der Stadt und schreibt ein Lexikon berühmter jüdischer Persönlichkeiten aus aller Welt. Ihre Geschichten haben ihre Verbindung auch zur St. Pöltner Synagoge, über viele Jahrzehnte ein „Taubenschlag“ kurz vor dem Abriss. Um die Synagoge vor dem Verfall zu bewahren, schreibt Morgenstern einen Brief, der als Initialzündung für den Erhalt und die Renovierung der Synagoge gesehen werden kann. Wie Experten und Expertinnen erzählen, ist die St. Pöltner Synagoge nicht nur für die jüdische Bevölkerung von Bedeutung, ist sie doch ein Juwel des Jugendstils, das viel über die Geschichte zu offenbaren vermag. Zerstört wurde sie während der Novemberpogrome 1938, bei denen auch ein großer Teil der wertvollen Innenausstattungstücke verschwand bzw. vernichtet wurde.

Die Interviews mit Hans Morgenstern, Martha Keil (Wissenschaftliche Leitung Institut für Jüdische Geschichte) und Thomas Pulle (Leiter Stadtmuseum St. Pölten) führen durch den Film und lassen gemeinsam mit zahlreichen Originalmaterialien das „Jüdische St. Pölten“ wiederauferstehen.

„Die Rattenlinie – Nazis auf der Flucht durch Südtirol“ – Ein Film von Karin Duregger

Die „kreuz und quer“-Dokumentation begibt sich auf die Spuren führender Nazi-Größen. Am Ende des Zweiten Weltkriegs stand bei vielen dieser Nazis vor allem eine Region auf ihrem Fluchtplan:

Südtirol. Ebenso wie Adolf Eichmann oder Martin Bormann wählten viele NS-Funktionäre den Weg über die Dolomiten. Es war die sogenannte „Rattenlinie“. Unterstützung bekamen die Nazis auf der Flucht aus der Region: Hier eine kleine Diözese oder der Wirt eines Gasthofs am Grenzübergang, dort das Netzwerk des Vatikans oder ehemaliger Parteigenossen und alte Sympathisanten. Südtirol war territorial und staatsrechtlich „Niemandsland“. Nur hier war es nach dem Krieg möglich, so ein engmaschiges Unterstützer-Netz zu knüpfen.

Ein Schwerpunkt der Dokumentation ist die Darstellung der Rolle katholischer Würdenträger bei der Fluchthilfe. Im damaligen Südtirol spielte der Kampf gegen den Kommunismus, die Fokussierung auf die nationale Frage und die Solidarität mit dem Deutschtum eine große Rolle. In diesem Kontext müssen die damaligen Aktivitäten eingeordnet werden. Der Film greift dabei neue Forschungsergebnisse österreichischer Historiker/innen auf und begleitet die Urenkelin von Martin Bormann bei ihrer Spurensuche in der Durchgangsschleuse Südtirol.

„Bergfried“ – Historisches TV-Drama von Jo Baier

Im Mittelpunkt steht ein Mann (gespielt von Fabrizio Bucci), der 1944 als Kind die Ermordung seiner Familie und der Bewohner/innen seines Bergdorfs durch deutsche Truppen in der Toskana miterleben musste und nur durch Zufall überlebt hat. Knapp 40 Jahre später, 1982, macht er sich auf die Suche nach dem Täter. In weiteren Rollen spielen neben Fabrizio Bucci und Peter Simonischek u. a. Katharina Haudum, Gisela Schneeberger, Eva Herzig und Gerhard Liebmann. Regie bei diesem in der Steiermark gedrehten Fernsehfilm führte Jo Baier, der auch für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. „Bergfried“ entstand als Koproduktion von Zieglerfilm München, epo-film, BR, WDR und ORF, gefördert von Cinestyria Filmcommission and Fonds, Fernsehfonds Austria und FFF Bayern.

