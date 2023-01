Schulsport wird digital: Hervis und motion4kids bewegen Österreichs Zukunft

Wien (OTS) - Der österreichische Sportfachhändler Hervis Sports ermöglicht gemeinsam mit der Bildungsstiftung motion4kids erstmals die Integration der digitalen Sportkonsole „sportstation2“ in den Sportunterricht von fünf Wiener Volksschulen. Zum Abschluss der ersten Pilotphase fand am Wochenende ein sportstation2-Wettbewerb im Donauzentrum statt.

Für eine gesunde Entwicklung ist es zentral, Kinder bereits früh genug systematisch und spielerisch an Bewegung heranzuführen. Bei der im November 2022 von Hervis und motion4kids gestarteten Sportinitiative wurden insgesamt fünf Wiener Volksschulen mit der digitalen Sportkonsole „sportstation2“ ausgestattet. Die Konsole des deutschen Start-ups ist das optimale Instrument für mehr Spaß an Bewegung durch die Verknüpfung mit der digitalen Welt. Lehrer und Lehrerinnen werden mit der Konsole angeregt, technische Gadgets zu verwenden, um innovative Wege in den Sportunterricht zu integrieren. Insgesamt 2.000 Kinder konnten sich mit dem regemäßigen Gebrauch im Sportunterricht und in den Pausen vertraut machen.

Generell geht es bei der Initiative darum, Kinder innovativ und mit digitalen Methoden an den Sport heranzuführen und sich spielerisch zu bewegen. Das Pilotprojekt zeigt, dass sich die „sportstation2“ in den Schulklassen sehr gut in den Sportunterricht integrieren lässt. Die kindgerechte und verspielte Darstellung der Sportergebnisse sowie die Abrufbarkeit aller Spielerfolge macht das Handling für Kinder besonders leicht.

Das Pilotprojekt wurde von Hervis mit 40.000 Euro finanziert, nun geht es darum, weitere Sponsoren für die „sportstation2“ zu finden, um die Initiative österreichweit im Schulsystem ausrollen zu können.

David Tews, Hervis Sports Marketing International: „Die Integration von „sportstation2“ in den Sportunterricht hat großes Potenzial! Ziel unserer Initiative ist neue Formen aufzuzeigen, um mehr Kinder für Sport und Bewegung zu begeistern. Als heimischer Sportfachhändler ist es unsere Aufgabe eine Vorbildrolle für Österreichs Gesellschaft einzunehmen. Es ehrt und freut uns dementsprechend sehr, hier Umsetzungspartner und Mit-Initiator sein zu dürfen.“

Philip Newald, Vorstand der Bildungsstiftung motion4kids: „Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, relevante Player, egal ob Bildung, Sport, Wirtschaft, Technik oder Wissenschaft zu verknüpfen, um gemeinsam das Interesse an Bewegung und Sportaktivitäten bei unseren Jüngsten zu stärken. Die hohe Begeisterung bei den Kindern zeigt, dass wir hier ganz klar auf dem richtigen Weg sind.“

Claudia Kollmer-Weber, Leiterin Volksschule Bildungscampus +, Wien: "An unserer Schule richten wir den Fokus nicht nur auf Bildung, sondern auch auf Gesundheit und Sport. Deshalb haben wir uns entschieden, die Sportkonsole "sportstation2" in den Unterricht einfließen zu lassen. Dies war eine großartige Entscheidung, die eine enorme Begeisterung mit sich gebracht hat. Sowohl die LehrerInnen als auch unsere SchülerInnen sind einerseits von der einfachen Handhabung und andererseits von der Möglichkeit mit spielerischen Elementen großen Spaß an Bewegung zu haben, sehr angetan. Die "sportstation2" ist definitiv eine Bereicherung und ein wichtiger Bestandteil für die Förderung von Freude am Sport geworden."

Über Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H.

Das 100%ige Tochterunternehmen der SPAR Österreichische Warenhandels-AG mit Sitz in Wals (Salzburg) befindet sich national und international auf engagiertem Wachstumskurs und ist Innovationsführer u.a. bei Omnichannel und Storekonzepten. Hervis zählt mit über 240 Standorten in Österreich, Süddeutschland, Slowenien, Ungarn, Kroatien und Rumänien zu den größten Sportfachmärkten in Mitteleuropa.

Hervis Online-Pressecenter: www.presse.hervis.at

Weitere Informationen: www.hervis.at

Über motion4kids

motion4kids – Wir bewegen unsere Zukunft ist eine Marke der „Wir-bewegen-unsere- Zukunft-Bildungsstiftung“ mit Sitz in Wien und wurde Anfang 2018 als gemeinnützige Co- Stiftung der Innovationsstiftung für Bildung und der Casinos Austria AG gegründet. Motion4kids unterstützt und fördert innovative Bewegungsprojekte für Kinder und will Bewegung durch Einbindung von Technologie und digitalen Medien spielerisch, cool und motivierend machen.

Weitere Informationen: www.motion4kids.org

Über „the sportstation GmbH“

Der Erfinder der „sportstation“ hat sich schon sehr früh mit der Digitalisierung von Trainingseinheiten beschäftigt. So entwickelte Wolfgang Alexander Paes im sauerländischen Hückeswagen bereits im Jahr 2004 den so genannten „Speedflipper“. Ein Gerät, das mit Hilfe von Lichtschranken über eine 12 Meter lange Strecke Informationen über Schnelligkeit, Reaktion und Wendigkeit der Spieler ermitteln konnte. Ursprünglich sollte das Gerät im Tennistraining zum Einsatz kommen. Aus der Idee entstand schließlich die sportstation und ein Unternehmen mit aktuell Sitz in Gifhorn bei Wolfsburg. Im Jahr 2020 nutze Wolfgang Alexander Paes dann die erzwungene Corona-Pause für einen Neuanfang: Zusammen mit Arthur und Johann-Lukas Voigt, die bereits eine App für präzise automatische Zeitmessung auf dem Smartphone entwickelt hatten, wurde die völlig überarbeitete und günstigere „sportstation2“ geschaffen.

www.thesportstation.com

