APOVERLAG erweitert die Geschäftsführung

Wien (OTS) - Die Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft m.b.H. erweitert ihr Führungsteam. DI Franz Coreth wird künftig gemeinsam mit Geschäftsführer Mag. Heinz Wlzek die Geschicke des Verlags- und Softwarehauses leiten.

DI Franz Coreth wurde mit Jahresbeginn zum zweiten Geschäftsführer des APOVERLAG bestellt. Der 42-jährige IT-Profi studierte medizinische Informatik in Wien und wird in Zukunft in erster Linie Verantwortung für die digitalen Produkte des Hauses übernehmen. Darunter fallen u.a. die Weiterentwicklung sowie Service und Support der Apothekensoftware AVS, die Medizin-App DIAGNOSIA sowie sämtliche Pharma-Informationsdienste, die Apotheker:innen und medizinischen Einrichtungen vom APOVERLAG zur Verfügung gestellt werden.

DI Franz Coreth verfügt über breite Managementerfahrung im österreichischen Gesundheitswesen und war zuletzt als Geschäftsführer bei Drott Medizintechnik GmbH tätig.

„Ich freue mich sehr auf die Aufgabe und die Zusammenarbeit mit dem perfekt eingespielten Team. Gemeinsam werden wir die digitalen Produkte und Dienstleistungen des APOVERLAG noch weiter entwickeln, um möglichst alle Akteure im österreichischen Gesundheitswesen bei ihrer täglichen Arbeit bestmöglich zu unterstützen. Der APOVERLAG bietet für mich auch eine großartige Gelegenheit, das ohnehin schon hervorragende Standing der heimischen Apotheken durch Innovationen und höchste Qualität noch weiter auszubauen“, betont DI Franz Coreth.

„Wir konnten mit DI Franz Coreth einen äußerst kompetenten und in der Branche sehr erfahrenen Kollegen gewinnen. Ich freue mich auf eine gute und bereichernde Zusammenarbeit um die im Unternehmen vorhandenen Potentiale künftig gemeinsam mit ihm zu entwickeln“, so Mag. Heinz Wlzek, der weiterhin die Verlags-, Marketing- und Vertriebsagenden des Hauses sowie Rechnungswesen und Personal verantwortet.[WH1]

APOVERLAG: Drehscheibe für Pharmainformation in Österreich

Die in Wien ansässige Österreichische Apotheker-Verlagsgesellschaft m.b.H., kurz APOVERLAG, ist mit rund 100 Mitarbeiter:innen die führende Drehscheibe für hochwertige Pharmainformation in Österreich. Neben dem Fachinformationsdienst „Austria Codex Online“ hat das Unternehmen mit der KHIX Datenbank auch defacto den Standard für pharmazeutische Datenbanken im Krankenhaus geschaffen. Mit der Diagnosia App bietet man zudem ein digitales Arzneimittelkompendium an, das mit mehr als 15.000 verifizierten Ärztinnen und Ärzten eine der meistgenutzten Medizin-Apps in Österreich ist. Die in mehr als 630 Apotheken eingesetzte AVS Software, mehrere Fach- und Kundenzeitschriften sowie digitale Fortbildungsangebote sind weitere wichtige Bestandteile des breitgefächerten Leistungsangebotes.

