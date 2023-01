BFI Wien lädt am 23. Februar zum Weiterbildungstag

Persönliche Beratungsgespräche, ein kostenloses Bewerbungsfoto vom Profifotografen sowie ein großes Gewinnspiel und 200 Euro Messerabatt warten u.a. auf die Besucher. Eintritt frei.

Wien (OTS) - Das BFI Wien lädt am 23. Februar 2023 von 15:00 – 19:00 Uhr zum großen Weiterbildungstag in die Firmenzentrale am Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien. Bei kostenlosem Eintritt erwartet die Besucher ein abwechslungsreiches Programm: Zahlreiche Expertinnen und Experten stehen den ganzen Nachmittag für persönliche Beratungsgespräche in entspannter Atmosphäre zur Verfügung und beantworten alle Fragen zum umfassenden Bildungsangebot des BFI Wien und den Themen Fördermöglichkeiten und Bildungsfinanzierung. Alle Interessierten können sich kostenlos von einer Visagistin und einem Fotografen für ein professionelles Bewerbungsfoto in Szene setzen lassen. Und im Gratis-Kompakttraining erfahren die Besucher, wie sie sich bei der Arbeitnehmerveranlagung möglichst viel Geld vom Finanzamt zurückholen können. Und damit Besucher mit Kindern völlig entspannt im vielfältigen Programm des BFI Wien stöbern können, steht über die gesamte Dauer der Veranstaltung eine kostenfreie professionelle Kinderbetreuung zur Verfügung.

Natürlich darf auch am Weiterbildungstag des BFI Wien der exklusive Messerabatt nicht fehlen. Alle Besucher erhalten einen Rabatt von 200 Euro auf das Aus- und Weiterbildungsangebot des BFI Wien.

„Der Auf- und Umstieg ist für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit entsprechenden Kompetenzen und Qualifikationen derzeit leichter möglich als noch vor der Pandemie. Und mit einer gezielten Qualifizierung hat man 2023 die besten Karten“, hält Franz-Josef Lackinger, Geschäftsführer BFI Wien, fest. „Der Weiterbildungstag ist die ideale Gelegenheit, um herauszufinden, welche Ausbildungen am Arbeitsmarkt gefragt sind und zum individuellen Traumjob verhelfen können.“

Wann: 23.2.2023 von 15:00 bis 19:00 Uhr

Wo: Alfred-Dallinger-Platz 1, 1030 Wien

Das detaillierte Programm des Weiterbildungstags am BFI Wien finden Sie unter www.bfi.wien/weiterbildungstag

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Jan Weinrich, MBA

BFI Wien, Leiter Unternehmenskommunikation

j.weinrich @ bfi.wien

T +43 1 811 78-10 355

M +43 699 168 62 355