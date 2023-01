Rendi-Wagner und Deutsch zu NÖ-Wahl: Dank an Franz Schnabl und das engagierte Team der SPÖ NÖ für einen beherzten Wahlkampf

Die ÖVP ist ganz klar die Verliererin des Abends – „Es ist ein Erdbeben für die ÖVP“ - ÖVP treibt mit inhaltsleerer Symbolpolitik FPÖ Wähler*innen zu

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Bundesparteivorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch bedanken sich nach der Landtagswahl in Niederösterreich bei SPÖ-Spitzenkandidat Franz Schnabl und seinem Team, die „einen beherzten Wahlkampf geschlagen haben“, so Rendi-Wagner und Deutsch. Trotzdem sei es, „kein einfacher Tag für die Sozialdemokratie“, betont Rendi-Wagner. „Da gibt es nichts schönzureden. Der Verlust des zweiten Platzes schmerzt und muss auf Landesebene eingehend analysiert werden“, sagt Deutsch. Die große Verliererin des Abends sei aber die ÖVP, unterstreicht der SPÖ-Bundesgeschäftsführer: „Die ÖVP hat gewaltig an Vertrauen der Wählerinnen und Wähler verloren. In der ÖVP-Hochburg Niederösterreich hat ein regelrechtes Erdbeben stattgefunden.“ ****

„Der stärkste Wahlhelfer für die FPÖ war die ÖVP. Mit ihrer verantwortungslosen und inhaltsleeren Asylpolitik, die keine Lösungen und keinen Plan hat, hat die ÖVP der FPÖ die Wählerinnen und Wähler zugetrieben", sagt Rendi-Wagner. Diese reine Symbolpolitik im Migrationsbereich sei fatal, so die SPÖ-Vorsitzende, weil die Bevölkerung verunsichert werde und keine Lösungen beinhaltet sind. „Für diese inhaltsleere Showpolitik hat die ÖVP die Rechnung präsentiert bekommen.“

Die SPÖ Niederösterreich, so Deutsch, habe mit der Teuerung, der Kinderbetreuung und der Pflege die richtigen Themen gesetzt. „Die SPÖ Niederösterreich hat Lösungen auf den Tisch gelegt, leider ist es aufgrund der ÖVP-Allmacht und einer immensen ÖVP-Materialschlacht nicht gelungen, mit diesen wichtigen Themen durchzudringen", sagt der SPÖ-Bundesgeschäftsführer. „Jetzt geht es darum, nach vorne zu blicken, Geschlossenheit an den Tag zu legen, um Klarheit zu vermitteln und gemeinsam für ein besseres Leben für alle Menschen zu kämpfen“, betont der SPÖ-Bundesgeschäftsführer abschließend. (Schluss) up

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/