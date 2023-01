FPÖ – Nepp: Gratulation an Udo Landbauer zum historisch besten Ergebnis

ÖVP und SPÖ wurden krachend abgewählt – nur die FPÖ macht Politik für die Österreicher

Wien (OTS) - Der Wiener FPÖ-Chef, Stadtrat Dominik Nepp, gratuliert Udo Landbauer zum historisch besten Ergebnis in der Geschichte der FPÖ-Niederösterreich. „Udo Landbauer hat einen sensationellen Erfolg für die FPÖ erreicht. Sowohl ÖVP als auch SPÖ wurden heute krachend abgewählt. Dieses Ergebnis ist auch eine schallende Ohrfeige für die schwarz-grüne Bundesregierung unter Bundeskanzler Nehammer, der die Interessen der österreichischen Bevölkerung insbesondere im Kampf gegen die horrenden Teuerungen und die Massenmigration verraten hat. Die FPÖ ist mit Herbert Kickl an der Spitze die einzige politische Kraft, die Politik für die Österreicher und nicht gegen die Österreicher macht. Dieser großartige Wahlerfolg gibt Zuversicht für die kommenden Wahlgänge in Kärnten und Salzburg, die Nationalratswahl und die Wien-Wahl im Jahr 2025. Auch in Wien verliert Bürgermeister Ludwig, der mit seiner Preistreiberei bei Wohnen und Gebühren die Teuerungen selbst anheizt, immer mehr das Vertrauen. Daher braucht es auch in der Bundeshauptstadt dringend Veränderung“, so Nepp.

