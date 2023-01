VP-Mahrer: Reaktion zur Wahl in Niederösterreich

Volkspartei weiterhin auf Platz 1 - Absage gegen linke Politik

Wien (OTS) - Johanna Mikl-Leitner und die niederösterreichische Volkspartei sind weiterhin mit Abstand auf Platz 1 in Niederösterreich. „Die ersten Hochrechnungen zeigen auch eine klare Absage gegen den Linksblock. Diese Entwicklungen sehen wir auch zunehmend in Wien, wo rot-pink mit linker Politik zunehmend an der Realität der Menschen vorbei regiert. Die Volkspartei steht für einen klaren Kurs der Mitte und bewegt sich nicht an linken und extrem rechten Rändern der Gesellschaft“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.



Volkspartei ist Angebot für vernünftige Politik in der Mitte

Schwankende Wahlergebnisse gehören zur politischen Realität. „Wähler, die sich mit linker Politik nicht identifizieren, sollten vor allem in der Volkspartei ein Angebot für vernünftige Politik sehen und den Stehsätzen der FPÖ nicht vertrauen. Eines ist jedoch klar: Johanna Mikl-Leitner bleibt Nr. 1 in Niederösterreich und wird als Landeshauptfrau eine mehrheitsfähige Regierung für Niederösterreich bilden“, so Mahrer abschließend



