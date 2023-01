44. Filmfestival Max Ophüls Preis: Staatssekretärin Mayer gratuliert Preisträger:innen

Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer: Großartige Bestätigung für die Erfolgsgeschichte des österreichischen Films

Wien (OTS) - „Die zahlreichen Auszeichnungen beim diesjährigen Max Ophüls Preis in Saarbrücken sind eine großartige Bestätigung für die internationale Resonanz österreichischen Filmschaffens“, so Kunst- und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer. „Mein Dank gilt allen Künstlerinnen und Künstlern, die mit so viel Herzblut und höchstem Qualitätsanspruch den heimischen Film in seiner ganzen Bandbreite auf den internationalen Schauplätzen präsent und unübersehbar machen. Ich gratuliere den Regisseurinnen und Regisseuren und ihren Teams sehr herzlich zu den Preisen, Clara Stern zur dreifachen Auszeichnung von ‚Breaking the Ice‘, u.a. für das beste Drehbuch, David Wagner zur zweifachen Auszeichnung von ‚Eismayer‘ (Publikumspreis Spielfilm und Preis der Filmkritik), Samira Ghahremani zu ‚Good Life Deal‘ (bester Dokumentarfilm) und Kálmán Nagy zu ‚Das andere Ende der Straße‘, der u.a. als bester Kurzfilm gekürt wurde. Meine herzlichen Glückwünsche gehen auch an Augustin Groz (‚Wer wir einmal sein wollten‘ von Özgür Anil), Preisträger in der Kategorie bester Schauspielnachwuchs.“

