Orban im Talk mit eXXpress: "Der Westen ist im Krieg mit Russland, das ist Realität"

Wien (OTS) - Harte Aussagen von Ungarns Premier Viktor Orban bei einem exklusiven Talk auch mit eXXpress-Chefredakteur Richard Schmitt in Budapest: “Die Ukraine ist jetzt Afghanistan. No Man’s Land.” Und: “Der Westen ist in großen Schwierigkeiten. Die Zeit spielt für Russland.”

Er sei ohnehin das “schwarze Schaf” der EU, deshalb kümmere es ihn wenig, die harte Wahrheit zusagen, meinte Viktor Orban (59) in seiner Residenz im früheren Karmeliter Kloster über Budapest: Der ungarische Premierminister nahm sich zweieinhalb Stunden Zeit für ein hochinteressantes Hintergrundgespräch für einige wenige internationale Journalisten, die als Vortragende des Mathias Corvinus Collegium in Budapest waren. Am Tisch neben Viktor Orban saßen dabei auch Yair Netanjahu (31), der Sohn des israelischen Präsidenten Benjamin Netanjahu, und auch eXXpress-Chefredakteur Richard Schmitt.

“Wir sind in großen, großen Schwierigkeiten”, begann Ungarns Premier über den Krieg in der Ukraine zu sprechen: “Der Westen ist bereits im Krieg mit Russland, das ist die Realität. Und der Westen wird immer weiter in diesen Krieg hineingezogen.” Der “Mainstream” sehe das sehr simpel, meinte Viktor Orban: “Russland ist der Aggressor, deshalb gibt es Krieg.” Keiner würde mehr in Europa fragen: “Moment, gibt es noch andere Möglichkeiten?” Israel könnte etwa helfen, einen Waffenstillstand zu erreichen. Und der ungarische Premier scherzt dann: “Wir Ungarn werden aber leider nicht mehr in der EU ernst genommen, wir gelten ja nur noch als diese ,verrückten Guys’.”

