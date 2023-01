Kostenlose HPV-Impfung startet in Wien am 1. Februar 2023

Kostenlos für aller Personen im Alter von 9 bis inklusive 20 Jahre

Wien (OTS) - Ende vergangenen Jahres haben sich Bund, Länder und Sozialversicherung darauf geeinigt, allen Personen im Alter von 9 bis inklusive 20 Jahren eine kostenlose HPV-Impfung anzubieten. Bisher war diese nur im Alter von 9 bis inklusive 11 Jahren kostenlos. Im Alter von 12 bis inklusive 17 Jahren war diese zu einem vergünstigten Tarif verfügbar und ab dem 18. Geburtstag kostenpflichtig. Die kostenlose HPV-Impfung startet in Wien ab dem 1. Februar 2023 und wird in ausgewählten städtischen Impfzentren sowie im niedergelassenen Bereich verfügbar sein.

Finanziert werden die Impfstoffe zu zwei Drittel über den Bund, je ein Sechstel wird von der Sozialversicherung und dem jeweiligen Bundesland getragen. Die Kosten für die Verimpfung selbst werden zu 100 Prozent von den Bundesländern getragen.

„Österreichische Impfprogramme müssen langfristig in der Krankenkasse verankert werden, darüber sind sich alle Bundesländer einig. Österreich hat hier einiges nachzuholen, um erst einmal auf europäisches Niveau zu kommen. Wir haben letztes Jahr dieser Ausweitung der kostenlosen HPV-Impfung zugestimmt, auch wenn die Bundesländer kurzfristig mehrere Millionen Euro nach Abschluss ihrer Jahresbudgets zur Verfügung stellen mussten. Wir Länder leisten über 40 Prozent des Gesamtaufwands und haben dieser Übergangslösung nur unter der Bedingung zugestimmt, dass Bund und Sozialversicherung die kostenlose HPV-Impfung künftig dauerhaft kostenlos anbieten.“ , so Gesundheitsstadtrat Peter Hacker.

„Die HPV-Impfung ist viel zu wenig bekannt, obwohl sie so einen großartigen Schutz vor einer schweren Krebserkrankung bieten kann. Es ist ein Glück, dass es eine so gute Impfung gegen HPV gibt und deshalb bitte ich alle jungen Wienerinnen und Wiener, dieses kostenlose Angebot in Anspruch zu nehmen. Besonders den Burschen und jungen Männern möchte ich nahelegen, nicht unnötig eitel zu sein, wenn es darum geht, sich selbst und ihr Umfeld zu schützen. Ich bin sehr froh darüber, dass wir in Wien dieses Angebot rasch und unbürokratisch schaffen konnten.” , so Hacker.





Was ist HPV?

HPV ist die Abkürzung für Humane Papilloma-Viren. Es handelt sich um eine größere Gruppe von Viren, die zu Entzündungen und Haut-Veränderungen im Genital-Bereich führen können, zum Beispiel zu Feigwarzen. Die Viren können auch bösartige Erkrankungen auslösen, vor allem Gebärmutterhals-Krebs, andere Krebsarten im Genital-Bereich und im Mund- und Rachen-Raum. Gebärmutterhals-Krebs ist die zweithäufigste Krebsart auf der ganzen Welt. Als Todesursache bei krebskranken Frauen steht er an 3. Stelle.

Humane Papilloma-Viren werden durch direkten Kontakt der Schleimhäute übertragen, zum Beispiel beim Geschlechtsverkehr oder während der Geburt. Das Risiko einer Infektion ist für Frauen und Männer gleich hoch, daher ist die Impfung sowohl für Mädchen als auch für Buben sinnvoll. Die Schutzwirkung der Impfung ist vor den ersten sexuellen Kontakten am höchsten, die Impfung ist aber auch bei sexuell aktiven Personen sinnvoll und empfohlen.





Wo kann man sich gegen HPV impfen lassen?

Die HPV-Impfung wird in zwei Impfzentren der Stadt Wien angeboten. Zum einen ist das das Impfzentrum TownTown (1030, Thomas-Klestil-Platz 8/2) und zum anderen das Impfzentrum Schrödingerplatz (1220, Schrödingerplatz 1). Ein Impftermin kann wie gewohnt entweder online auf www.impfservice.wien oder telefonisch beim Gesundheitstelefon 1450 gebucht werden. Dies ist ab sofort möglich.

Darüber hinaus ist eine HPV-Impfung auch bei jenen niedergelassenen ÄrztInnen möglich, die am Wiener Impfprogramm teilnehmen. Eine Terminvereinbarung dort erfolgt bitte direkt über die jeweilige Ordination. Eine komplette Übersicht aller teilnehmenden ÄrztInnen nach Bezirken gibt es hier online: https://www.wien.gv.at/gesundheit/beratung-vorsorge/impfen/ordinationsuebersicht.html





Wie sieht das Impfschema bei der HPV-Impfung aus?

Die HPV-Impfung ist für Personen im Alter von 9 bis 30 Jahren dringend empfohlen. Bei Personen über 30 Jahre ist eine individuelle ärztliche Beratung empfohlen.

Für Personen im Alter von 9 bis inklusive 20 Jahren umfasst das Impfschema zwei Teilimpfungen mit einem Mindestabstand von 6 Monaten. Für diese Personengruppe ist die HPV-Impfung kostenlos. Ab dem 21. Geburtstag umfasst das Impfschema drei Teilimpfungen, wobei der Mindestabstand zwischen den ersten beiden Teilimpfungen zwei Monate und jener zwischen zweiter und dritter Teilimpfung sechs Monate beträgt. Für diese Personengruppe ist die HPV-Impfung kostenpflichtig. Ausschlaggebend für die Kostenfreiheit ist der Zeitpunkt der ersten Impfung.

Der verwendete Impfstoff ist Gardasil 9, der zum prophylaktischen Schutz vor Erkrankungen verabreicht wird, die durch Humane Papillomviren (HPV) der Typen 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 und 58 hervorgerufen werden. Damit sind mehr als 90% der krebserregenden Virustypen abgedeckt. Die Verabreichung erfolgt intramuskulär, vorzugsweise in den Oberarm.

Was passiert, wenn die erste HPV-Impfung vor dem 1. Februar 2023 gemacht wurde?

Sollte eine Teilimpfung bereits vor dem 1. Februar 2023 durchgeführt worden sein, dann ist eine nachträgliche Kostenrefundierung leider nicht möglich. Erfolgt die zweite Teilimpfung nach dem 1. Februar 2023 ist diese selbstverständlich kostenlos. Erfolgt die erste Teilimpfung noch vor dem 21. Geburtstag, dann ist die zweite Teilimpfung auch dann kostenlos, wenn sie nach dem 21. Geburtstag erfolgt.





Alle zentralen Informationen rund um HPV, die Schutzimpfung, welchen Personengruppen eine HPV-Impfung empfohlen wird, finden sich gesammelt unter einem Link: www.impfservice.wien/hpv

Neben ausführlichen mehrsprachigen FAQs auf Deutsch, Englisch, Türkisch sowie Bosnisch-Kroatisch-Serbisch findet sich dort auch der direkte Weg zur Terminbuchung für eine HPV-Impfung.

