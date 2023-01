SPÖ-Kucher: „Medikamentenversorgung muss durch Produktion in Österreich abgesichert werden“

SPÖ-Gesundheitssprecher: „Medikamente müssen für alle verfügbar und leistbar sein“ – SPÖ hat umfassenden Plan für mehr Versorgungssicherheit

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher drängt auf die Umsetzung des SPÖ-Plans für mehr Versorgungssicherheit mit leistbaren Medikamenten. Bezug nehmend auf das Ö1-„Journal zu Gast“ mit Novartis Österreich-Chef Kocher betont Kucher: „Hunderte Medikamente sind derzeit nicht oder nur eingeschränkt verfügbar. Mit höheren Preisen ist dem Mangel nicht beizukommen. Die Medikamentenproduktion muss aus Asien zurück nach Österreich und Europa geholt werden, um die Versorgungssicherheit unserer Bevölkerung zu garantieren.“ Wenn fiebersenkende Medikamente für Kinder nicht verfügbar sind, oder Dutzende Apotheken auf der Suche nach verschriebenen Antibiotika abgeklappert werden müssen, „ist Feuer am Dach“. Der SPÖ-Gesundheitssprecher fordert einen Made-in-Austria-Fonds, um das strategische Ziel einer künftigen Unabhängigkeit im Bereich der Medikamentenversorgung zu verfolgen. „Es ist höchste Zeit, dass die türkis-grüne Regierung handelt und den SPÖ-Plan für mehr Versorgungssicherheit aufgreift“, sagt Kucher heute, Samstag, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Der SPÖ-Plan sieht die Erhöhung der Forschungs- und Produktionsprämie, Produktionsquoten für heimische Verwendung und die Stärkung von Forschungsclustern an den Universitäten vor. Mittelfristig soll auch die Pharmaindustrie zu mehr Versorgungssicherheit verpflichtet werden – wer in Europa verkaufen will, soll auch in Europa produzieren. Darüber hinaus soll das Gesundheitsministerium Krisenlager für definierte Medizinprodukte einrichten, um Medikamentenengpässe in Zukunft zu verhindern. „Die Versorgungssicherheit der Bevölkerung mit lebensnotwendigen Medikamenten muss höchste Priorität haben. Medikamente müssen für alle verfügbar und leistbar sein!“, so Kucher abschließend. (Schluss) ls

