Wiener Alt-Magistratsdirektor von Brünn mit internationalem Preis ausgezeichnet

Erich Hechtner für engagierte Kooperation mit Brünn geehrt

Wien (OTS/RK) - Der ehemalige Wiener Magistratsdirektor der Stadt Wien, Erich Hechtner, der im Sommer des Vorjahres nach 12 Jahren als oberster Verwaltungschef in Pension ging, wurde von der tschechischen Stadt Brünn im Jänner für seine Verdienste um die internationale Zusammenarbeit mit dem Preis der Stadt Brünn ausgezeichnet. Damit befand er sich in „elitärer Runde von 14 Personen“, die von der Bürgermeisterin der Stadt Brünn, Marketa Vankova, im Rahmen eines Empfangs im Brünner Rathaus ausgezeichnet wurde.

Die 14 Geehrten wurden für besondere Verdienste in den Bereichen der Wissenschaft, Forschung, Architektur, Musik, Literatur, Design, Sport, Jugendarbeit etc. vor den Brünner Vorhang geholt. Erich Hechtner war der einzige Nicht-Tscheche, der mit dem renommierten Preis ausgezeichnet wurde. In der Kurz-Laudatio, die der Preisübergabe durch die Bürgermeisterin zuvor ging, wurde die historisch belegte, besondere Bedeutung der bilateralen Zusammenarbeit zwischen Wien und Brünn betont. Mit Erich Hechtners Willen zur kontinuierlichen grenzüberschreitenden Teamarbeit, auch zu Covid-Zeiten, und dem laufenden fachlichen Austausch, wurde dieser Bedeutung eine neue Note gegeben: Brünn hatte einen „echten Partner mit Handschlagqualität“. Damit zollte die südmährische Stadtregierung Hechtners Bemühungen im internationalen Austausch und Netzwerken große Anerkennung. Hechtner hatte sich von Anfang seiner Amtsübernahme an um die „gute Achse“ mit seinen Nachbarn bemüht und halbjährlich mit dem Brünner Magistratsdirektor persönlich ausgetauscht. Er nahm den Preis „in Demut und Freude“ entgegen. Ohne die Unterstützung der Wiener Stadtpolitik, vor allem aber des Wiener Bürgermeisters, eine „aktive“ Rolle im Städtenetzwerken auf Verwaltungsebene einzunehmen, wäre die Zusammenarbeit nicht so erfolgreich gewesen. Auch Hechtners langjähriger Partner und direktes Gegenüber in Brünn, Alt-Magistratsdirektor Pavel Loutocky, der kurz vor der Pensionierung von Hechtner in den Ruhestand ging, war zur Preisverleihung gekommen. Wie wichtig die Zusammenarbeit der beiden Städte auch weiterhin ist, zeigte die Tatsache, dass Hechtners Nachfolger, Magistratsdirektor Dietmar Griebler, und der ebenfalls relativ neue Magistratsdirektor von Brünn, Oliver Pospisil, der Ehrung ebenfalls beiwohnten. Beide Verwaltungschefs betonten im Gespräch mit Bürgermeisterin Vankova, dass sie die wertvolle Arbeit dieser gut funktionierenden Städteachse fortsetzen werden. Erich Hechtner ist übrigens auch Mitinitiator des jährlich stattfindenden europäischen Magistratsdirektor*innen-Treffens. (Schluss) lei

