Geschäftsführung der Wiener Stadtwerke wird erweitert

Martin Krajcsir geht mit 31.12.2023 in Pension

Wien (OTS) - Die Wiener Stadtwerke-Gruppe ist der bedeutendste Infrastrukturdienstleister im Großraum Wien. Als Wirtschaftsmotor ist Österreichs größter kommunaler Infrastrukturdienstleister mit über drei Milliarden Euro Umsatz und über 15.000 Mitarbeiter*innen eine treibende Kraft für den Wirtschaftsstandort Wien. Zum Konzern gehören u.a. Wien Energie, Wiener Netze, Wiener Linien, Wiener Lokalbahnen, Wipark sowie Bestattung Wien und Friedhöfe Wien.

Martin Krajcsir, seit fast 20 Jahren im Vorstand der Wiener Stadtwerke, davon knapp zehn Jahre als Generaldirektor, wird mit 31.12.2023 aus der Geschäftsführung ausscheiden. Um eine geregelte Nachfolge und Übergabe zu ermöglichen, wird gemäß Stellenbesetzungsgesetz die Funktion des Mitglieds der Geschäftsführung rechtzeitig ausgeschrieben.

Angesichts der zahlreichen aktuellen Herausforderungen (Energie- und Mobilitätswende, Arbeitsmarktwende), wird die Geschäftsführung erweitert und somit stehen zwei Mitglieder der Geschäftsführung zur Disposition (ein*e Geschäftsführer*in für die Bereiche Finanzen, Immobilien und Recht und ein*e Geschäftsführer*in für die Bereiche Mobilität, Bestattung und Friedhöfe, IT und Innovation). Peter Weinelt bleibt Geschäftsführer für Energie, Netzinfrastruktur und Personal.

Peter Hanke, Stadtrat für Finanzen, Wirtschaft und Wiener Stadtwerke: „ Die Wiener Stadtwerke gehören zu den größten Unternehmen Österreichs und stehen vor sehr großen Aufgaben. Um Kontinuität und Wandel perfekt abbilden zu können, werden wir die Aufgaben in der Geschäftsführung breiter aufstellen. Ich danke Martin Krajcsir für seine langjährige und umsichtige Führung des Unternehmens. Gleichzeitig freue ich mich auf hochkarätige Bewerbungen für ein paar der spannendsten Jobs, die das Land zu besetzen hat. “

Krajcsir begann seine Karriere 1983 in der Betriebswirtschaftlichen Abteilung der Wiener Linien. 2004 wechselte er in den Vorstand der Wiener Stadtwerke Holding AG, seit 2014 in der jetzigen Funktion. Der Generaldirektor zu seiner Entscheidung: „Nach 40 Jahren Einsatz für die Wiener Stadtwerke möchte ich in meinem Leben neue Schwerpunkte setzen und das Ruder übergeben.“

