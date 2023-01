Jetzt bewerben – Offene Stellen bei Finanz, Zoll und Betrugsbekämpfung

Alle Informationen zu den Jobmöglichkeiten auf bmf.gv.at/jobs

Wien (OTS) - Knapp 600 offene Positionen konnte die Finanz im letzten Quartal des vergangenen Jahres zur Ausschreibung bringen. Viele davon sind bereits vom Ausschreibungs- in den Bewerbungsprozess übergegangen. Trotzdem gibt es noch für eine große Anzahl an freien Stellen die Möglichkeit, sich zu bewerben.

2022: 678 Neuaufnahmen in Finanzverwaltung, 85 Lehrlinge und Praktikanten übernommen

„Im Jahr 2022 wurden insgesamt 678 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei uns in der Finanzverwaltung aufgenommen. Außerdem haben wir im Vorjahr 85 Lehrlinge und Praktikanten in ein unbefristetes Dienstverhältnis übernommen“, berichtet Finanzminister Magnus Brunner erfreut von den personellen Neuzugängen und ruft zur Bewerbung auf: „Ob junge Menschen beim Eintritt in das Berufsleben oder Wiedereinsteigerinnen und Wiedereinsteiger – wem Kunden- und Serviceorientierung wichtig sind und wer persönliche Leistungsbereitschaft mitbringt, findet im Finanzressort attraktive Jobmöglichkeiten.“

Neben anspruchsvollen Tätigkeiten mit Abwechslung und vielen beruflichen Möglichkeiten punktet die Finanzverwaltung als Arbeitgeber mit fundierter Aus- und Weiterbildung sowie einem breiten Angebot an Teilzeitmöglichkeiten für neu aufgenommene Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

80 Lehrstellen: Steuerassistenz im Finanzamt, Verwaltungsassistenz im Zollamt und Amt für Betrugsbekämpfung

Österreichweit sind seit Anfang Dezember außerdem 70 Lehrstellen für den Lehrberuf Steuerassistenz im Finanzamt Österreich ausgeschrieben. Zusätzlich bietet das Zollamt Österreich sechs jungen Menschen die Ausbildungsmöglichkeit zur Verwaltungsassistentin oder zum Verwaltungsassistenten. Auch im Amt für Betrugsbekämpfung haben Pflichtschulabsolventinnen und –absolventen die Chance, eine von 4 Lehrstellen als Verwaltungsassistentin oder Verwaltungsassistent zu beginnen. Beide Lehren punkten mit einer praxisbezogenen Ausbildung in einem zukunfts- und krisensicheren Bereich. Lehrstart ist Herbst 2023.

Bundesweit Dienststellen, bundesweit offene Positionen

„Die Finanzverwaltung agiert bundesweit und hält Dienststellen in ganz Österreich, wodurch sich vielen Arbeitsmöglichkeiten in der Nähe eröffnen können“, so der Finanzminister.

Genaue Informationen rund um berufliche Einstiegsmöglichkeiten, die vielfältigen Aufgabenbereiche sowie FAQs zum Thema gibt es unter bmf.gv.at/jobs sowie unter bmf.gv.at/lehre. Alle Stellenangebote finden Sie in der Jobbörse des Bundes unter bund.jobboerse.gv.at.

