Super-Sport-Sonntag mit Kärntner Derby KAC-VSV & NFL Conference Finals LIVE ab 17:45 Uhr auf ZAPPN & PULS 4

346. Kärntner Derby KAC vs. VSV am Sonntag live um 17:45 Uhr und die beiden Conference Finals der NFL Playoffs live ab 20:30 Uhr auf ZAPPN & PULS 4.

Wien (OTS) - Am ICE MATCHDAY kommt es am Sonntag live ab 17:45 Uhr auf PULS 4 sowie im kostenlosen Livestream auf ZAPPN zu dem österreichischen Eishockey-Klassiker - das 346. Kärntner Derby KAC vs. VSV steht am Programm. Die Rotjacken brauchen im Schlager in der win2day ICE Hockey League mit allen Mitteln den Sieg, um die Top-6 und die direkte Playoff-Qualifikation noch erreichen zu können. Die Daumen von Fußball-Star Martin Hinteregger sind gedrückt, der KAC-Fan wird auf PULS 4 unter anderem über seine Eishockey-Leidenschaft sprechen. Die Adler stehen am guten vierten Tabellenplatz, wollen sich für die Derbyniederlage vor Weihnachten revanchieren und eine schwarze Serie durchbrechen: Der letzte Villacher-Sieg in Klagenfurt war am 02. Februar 2016, am Sonntag wären es dann 6 Jahre und 361 Tage. Alle Zutaten für ein brisantes Kärntner Derby live auf ZAPPN & PULS 4 sind angerichtet.



NFL Playoffs: Conference Finals am Sonntag live auf PULS 4 & ZAPPN



Wer zieht in Super Bowl LVII ein? Die Antworten gibt es am Sonntag ab 20:30 Uhr live auf PULS 4 & ZAPPN. Die zwei besten Teams der AFC und NFC, Chiefs und Eagles, stehen in den "Championship Games" der AFC und NFC. Moderator Phillip Hajszan wird mit den Experten Pasha Asiladab und Chris Calaycay durch die Abende führen. Walter Reiterer, Michael Eschlböck sowie NFL-Regelexperte Bojan Savicevic die Spiele kommentieren.



Die Philadelphia Eagles empfangen im "NFC Championship Game" die San Francisco 49ers und Rookie-Star Brock Purdy. Der Quarterback der 49ers kann weiter Geschichte schreiben und mit dem Einzug in den Super Bowl wäre er der erste Rookie-QB, der das Endspiel um die Vince Lombardi Trophy erreicht. Jalen Hurts und die Eagles wollen weiter auf dem Höhenflug bleiben und ihre starke Saison mit dem Super-Bowl-Einzug krönen. Die Kansas City Chiefs wollen sich in der Neuauflage des "AFC Championship Game" bei den Cincinnati Bengals für die Niederlage im Vorjahr revanchieren. Auf der Quarterback-Position kommt es zum fulminanten Showdown zwischen dem angeschlagenen Patrick Mahomes und Joe Burrow, der zum zweiten Mal in Folge das Spiel der Spiele erreichen kann, das heuer in Glendale, Arizona stattfindet.



Die Zeit bis zum Super Bowl wird mit der Pro Bowl am Sonntag, den 5. Februar um 21:00 Uhr live auf PULS 24 und im Livestream auf puls24.at überbrückt. Super Bowl LVII geht dann am Sonntag, den 12. Februar live um 22:25 Uhr über die große Bühne auf ZAPPN & PULS 4.



