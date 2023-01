22. Bezirk: Breitenleer Straße – Abschnitt zwischen Kagraner Platz und Ludwig-Reindl-Gasse wird umgebaut

Radwege, Erhöhung der Verkehrssicherheit und 50 neue Bäume

Wien (OTS) - Am Montag, den 30. Jänner 2023 startet die nächste Etappe der Umbauarbeiten in der Breitenleer Straße zwischen Kagraner Platz und Höhe Ludwig-Reindl-Gasse.

Die Breitenleer Straße im 22. Bezirk ist eine wichtige Verbindungsstraße zwischen dem Nordosten von Wien und dem Wiener Stadtzentrum. Im Umfeld sind zahlreiche Neubauten geplant und bereits errichtet worden. Die Straßenumgestaltungsarbeiten haben im August 2022 begonnen und werden voraussichtlich im Dezember 2023 abgeschlossen sein.

Mehr Platz für Bus, Rad und Gehsteige

Auf einer Länge von etwa 850 Metern wird die Breitenleer Straße im Abschnitt von Kagraner Platz bis Höhe Ludwig-Reindl-Gasse auf eine Breite von etwa 24 Meter ausgebaut. In beide Fahrtrichtungen entstehen jeweils ein Fahrstreifen für den Individualverkehr, ein fast vier Meter breiter farblich markierter Busfahrstreifen, der auch auch Radfahrenden zur Verfügung steht sowie zwei Meter breite Gehsteige. In Fahrtrichtung stadtauswärts, zwischen Kagraner Platz und Am langen Felde, wird ein etwa 160 Meter langer, etwa zwei Meter breiter, baulich getrennter Ein-Richtungs-Radweg errichtet, der nach der Kreuzung mit Am langen Felde in den neuen Busfahrstreifen übergeht.

Hebung der Verkehrssicherheit

Zur Hebung der Verkehrssicherheit und Verbesserung der Abbiegerelationen werden Mittelinseln in der Fahrbahn errichtet. Die neue Mittelinsel zwischen Senekowitschgasse und Ludwig-Reindl-Gasse wird als Grünfläche mit vier Bäumen ausgestaltet. Ebenso wird die neue Mittelinsel nach der Ludwig-Reindl-Gasse als Grünfläche mit fünf Bäumen ausgestaltet. Zusätzlich wird die bestehende Grünfläche auf der stadteinwärtigen Seite der Breitenleer Straße kurz nach der Kreuzung mit Am langen Felde vergrößert und mit fünf Bäumen bepflanzt. Darüber hinaus werden die Kreuzungsplateaus Breitenleer Straße/Am langen Felde, Breitenleer Straße/Markomannenstraße sowie Breitenleer Straße/Ludwig-Reindl-Gasse jeweils mit einer Ampel ausgestattet und es werden Schutzwege markiert. Ein neues, modernes Beleuchtungskonzept sorgt künftig für ausreichend Licht.

50 neue Bäume

Auf der stadteinwärtigen, nördlichen Seite, zwischen Markomannenstraße und Ludwig-Reindl-Gasse, entsteht eine Baumreihe mit 28 neuen Bäumen in einem neu geschaffenen Grünstreifen. Insgesamt werden im Projektgebiet bis Ende 2023 50 neue Bäume gepflanzt. Zusätzlich entstehen an der Einmündung zur Markomannenstraße drei neue Grünflächen.

Verkehrsmaßnahmen

Grundsätzlich erfolgen die Bauarbeiten in der Breitenleer Straße sowohl tagsüber als auch nachts unter Aufrechterhaltung von einem Fahrstreifen pro Fahrtrichtung in der Breitenleer Straße.

Die Arbeiten im Kreuzungsbereich Breitenleer Straße/Am langen Felde finden an zwei Wochenenden von Freitag, 20 Uhr abends, bis Montag, 5 Uhr Früh, statt. Dabei wird die von den Bauarbeiten betroffene Am langen Felde an der Einmündung in die Breitenleer Straße gesperrt und als Sackgasse ausgebildet.

Während der Arbeiten am Kreuzungsplateau Breitenleer Straße/Kagraner Platz - in Fahrtrichtung stadteinwärts - ist an einem Wochenende, in der Zeit zwischen Freitag, 20 Uhr abends, und Montag, 5 Uhr Früh, das Rechtsabbiegen auf den Kagraner Platz nicht möglich. Die von den Bauarbeiten jeweils betroffenen Autobushaltestellen der Linie 24 A, „Markomannenstraße“ und „Ludwig-Reindl-Gasse“ werden auf Baudauer je nach Baufortschritt örtlich um wenige Meter verlegt. Der Fußverkehr wird aufrechterhalten.

Örtlichkeit der Baustelle: 22., Breitenleer Straße zwischen Kagraner Platz und Höhe Ludwig-Reindl-Gasse

Baubeginn: 30. Jänner 2023

Geplantes Bauende: Ende Dezember 2023

Weitere Informationen erhalten Sie auf wien.gv.at/verkehr/strassen und wien.gv.at/verkehr/baustellen oder auch unter +43 1 955 59 - Infoline Straße und Verkehr.

