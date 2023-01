„Thema“: Skifahren steht nicht im Lehrplan – Wie zeitgemäß ist die Schulskiwoche?

Außerdem am 30. Jänner um 21.10 Uhr in ORF 2: Problemfall Kinderbetreuung und Balkan-Route hautnah

Wien (OTS) - Christoph Feurstein präsentiert in „Thema“ am Montag, dem 30. Jänner 2023, um 21.10 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Problemfall Kinderbetreuung

Familie und Beruf unter einen Hut zu bringen ist für viele junge Eltern nach wie vor kaum oder gar nicht zu schaffen. Aufgrund des mangelnden Angebots an Plätzen mit ausreichend langen Öffnungszeiten und der hohen Kosten stecken meist die Frauen zurück. Sie arbeiten Teilzeit oder gar nicht und stehen nicht selten im Alter mit einer sehr kleinen Pension da. „Auf die Frauenerwerbstätigkeit wirken tatsächlich nur zwei Faktoren positiv: Der eine ist die öffentliche Kinderbetreuung und der andere ist, wie Männer ihre Erwerbstätigkeit und ihre Arbeitszeit gestalten“, sagt Katharina Mader von der Wiener Arbeiterkammer. Politiker/innen setzen vor den Landtagswahlen verstärkt auf das Thema Kinderbetreuung. Ab 1. April soll in Salzburg die Kinderbetreuung kostenlos werden. Allerdings nur für unter Dreijährige und nur vormittags. Wo steht Österreich in Sachen Kinderbetreuung im internationalen Vergleich? Was wünschen sich junge Mütter und Väter, um Familie und Beruf tatsächlich gut kombinieren zu können? Pia Bichara und Eva Kordesch haben für „Thema“ recherchiert und Familien zu Hause besucht.

Skifahren steht nicht im Lehrplan – Wie zeitgemäß ist die Schulskiwoche?

Mit 13 Jahren stehen viele Schüler/innen der Wiener Mittelschule Anton-Krieger-Gasse während der Wintersportwoche in Annaberg in Niederösterreich zum ersten Mal auf Skiern. Fußballer David Alaba und Marko Arnautovic sind ihnen ein Begriff, Marcel Hirscher oder Hermann Maier kennen sie nicht. Welche Chancen haben engagierte Sportlehrer wie Alex Dienst, die Leidenschaft fürs Skifahren zu wecken? Ist das Bild vom Skifahren als Volkssport überhaupt noch stimmig – angesichts der hohen Kosten eines Skiurlaubs und der fortschreitenden Klimakrise? Michaela Dorfmeister glaubt, dass es in Zukunft auch Skiheldinnen und Skihelden mit Migrationshintergrund braucht. Und sie fordert: „Jedes Kind soll die Chance haben, gratis Skifahren lernen zu können.“ Können die Schulskiwochen den Nationalsport Skifahren retten? „Thema“, „Report“ und „Eco“ sehen sich in einer gemeinsamen Recherche an, welche Zukunft Wintersport in Österreich hat. Für „Thema“ berichtet Andrea Poschmaier.

Balkan-Route hautnah

Fast jede Nacht werden an der österreichich-ungarischen Grenze Flüchtlinge aus Kriegsländern sowie Migrantinnen und Migranten aus Nordafrika und Asien aufgegriffen. Für junge Bundesheersoldaten ist dies ein herausfordernder Dienst, der bei Wind und Wetter zu versehen ist. Nach wie vor sind Menschen auf der Balkanroute unterwegs. Die einen auf der Flucht vor Krieg und Tod, andere auf der Suche nach einem besseren Leben. Manche von ihnen sind seit Jahren auf dieser Route sozusagen gestrandet. Eine Reportage zwischen Grenzdienst, Zäunen und Flüchtlingslagern.

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at