„Sport am Sonntag“ live vom Kulm

Am 29. Jänner um 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 29. Jänner 2023 um 18.00 Uhr in ORF 1 live aus Bad Mitterndorf am Kulm mit folgenden Themen:

Skiflug-Weltrekordhalter Stefan Kraft im Live-Gespräch

253,5 Meter – niemand flog mit Skiern je weiter als er. Österreichs bester Skispringer über die spektakuläre Flug-Show am Kulm und über die Kunst, seit mehr als zehn Jahren zur Skisprung-Weltelite zu gehören.

Gelingt Eva Pinkelnig in Hinterzarten der nächste Streich?

Das Vorarlberger Skisprung-Wunder gilt derzeit als Österreichs größte Gold-Hoffnung bei der nordischen Ski-WM in Planica. Auf der Großschanze in Hinterzarten will die fünffache Saisonsiegerin ihren Erfolgslauf fortsetzen.

Düstere WM-Aussichten für den ÖSV

Im neuen Jahr gelang Österreichs Alpinen in 22 Rennen gerade einmal vier Podestplätze. Droht dem ÖSV bei der WM in Méribel/Courchevel eine Schlappe? Ein Ausblick auf das wichtigste Ski-Ereignis des Jahres.

Nordische Kombination in Seefeld

Österreichs beste nordische Kombinierer im Live-Interview! Nach dem Doppelsieg in Klingenthal wollen Johannes Lamparter und Franz Josef Rehrl auch beim Heim-Weltcup in Seefeld zuschlagen. Lisa Hirner, Österreichs stärkste weibliche Kombiniererin, hat ebenfalls aussichtsreiche Chancen auf einen Podestplatz.

Ski-Cross: Mathias Graf und Katrin Ofner im Interview

Die derzeit besten rot-weiß-roten Ski-Crosser über die bisherige Saison, ihre WM-Medaillenhoffnungen und den „Adrenalin-Kick“, den sie bei ihrem Sport fühlen.

Rodel-WM in Oberhof

Nach dem fulminanten Saison-Auftakt in Igls blieben die heimischen Rodler bei der EM in Sigulda zuletzt ohne Medaillen. Gelingt den lange Zeit so erfolgsverwöhnten österreichischen Rodelstars die Rückkehr auf das Podest?

Rückfragen & Kontakt:

http://presse.ORF.at