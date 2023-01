221 gratis Interrail-Tickets über DiscoverEU für Niederösterreich

LR Eichtinger: Initiative der Europäischen Kommission ermöglicht es jungen Menschen, gratis durch Europa zu reisen

St.Pölten (OTS) - In der letzten DiscoverEU-Bewerbungsrunde vom Oktober 2022 haben sich insgesamt 161.399 Jugendliche aus ganz Europa um eines der rund 48.000 Tickets beworben. In Österreich haben insgesamt 4.918 Jugendliche ihr Glück versucht, davon dürfen sich nun 938 Gewinnerinnen und Gewinner freuen. Europa-Landesrat Martin Eichtinger über das erfreuliche Ergebnis für Niederösterreich: „221 und damit überdurchschnittlich viele Gewinnerinnen und Gewinner kommen aus Niederösterreich. Mithilfe von DiscoverEU können die Jugendlichen gratis und umweltfreundlich durch Europa reisen und wertvolle Eindrücke und Erfahrungen sammeln. Dadurch bekommen die Entscheidungsträger von Morgen ein Gefühl für das, was unser Europa ausmacht und Verständnis für die Wünsche und Bedürfnisse auf dem europäischen Kontinent.“

Von den 221 Interrail-Pässen ergehen 102 Pässe an das Wiener Umland, 23 Pässe an St. Pölten, 23 Pässe an das Waldviertel, 6 Pässe an das Weinviertel, 26 Pässe an das südliche Niederösterreich und 41 Pässe an die Region Mostviertel-Eisenwurzen.

Eichtinger betont den großartigen Erfolg und Mehrwert der Initiative:

„Durch DiscoverEU wird Europa für die Jugendlichen erlebbar. Jungen Menschen die Chancen zu geben, alle Länder der Europäischen Union kostenfrei zu bereisen, ist unbezahlbar. Denn die Jugendlichen erleben so die europäische Mobilität hautnah und lernen die europäischen Werte kennen und schätzen.“

Petra Watzek aus Wiener Neustadt ist eine der 221 glücklichen Gewinnerinnen und Gewinner. Nach ihrer Matura im letzten Jahr entschied sie sich, als Demi-Pair in Valencia ihre Spanischkenntnisse zu perfektionieren und bewarb sich kurzerhand im Oktober für einen Pass. Bevor sie im Herbst ihr Studium beginnt, möchte sie ein Monat lang durch Nordeuropa reisen und ein Gefühl für die unterschiedlichen Kulturen und Lebensgewohnheiten der Menschen bekommen. Europa sei ein unglaublich diverser Kontinent und mit dem DiscoverEU-Pass habe sie die Möglichkeit, nicht nur eine Destination, sondern gleich mehrere Orte zu besuchen. „Ich freue mich sehr über die Möglichkeit, die mir durch DiscoverEU eröffnet wird. Amsterdam, Kopenhagen, Stockholm, Oslo – überall dorthin kann ich durch DiscoverEU reisen. Vor allem Reisen nach Nordeuropa sind meistens mit hohen Kosten verbunden, aber durch DiscoverEU spare ich mir nicht nur die Transportkosten, sondern bei Nachtzügen sogar die Hotelkosten. Das bedeutet für mich eine enorme finanzielle Erleichterung und mehr Spielraum für Aktivitäten vor Ort“, freut sich die Gewinnerin.

Die Europäische Kommission startete die Initiative DiscoverEU im Sommer 2018. Seither konnten bereits rund 223.000 Interrail-Tickets in insgesamt sieben Bewerbungsrunden an Jugendliche aus ganz Europa vergeben werden. Alleine nach Niederösterreich ergingen seither 830 Interrail-Tickets. Auch 2023 wird es wieder zwei Bewerbungsrunden geben. Eine davon wird erfahrungsgemäß für das Frühjahr, die andere für den Herbst erwartet. Interessierte sind eingeladen, insbesondere im April die Augen für den EU-Call offen zu halten, um sich für eines der beliebten Tickets zu bewerben. Die Europäische Kommission hält für die nächsten Bewerbungsrunden 2023 insgesamt 33 Millionen Euro an Finanzmitteln bereit.

