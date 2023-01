2. Bezirk: Abend mit Jango Edwards im „Circusmuseum“

Termin: 3.2., Karten: 50 Euro, Reservierungen: 0676/406 88 68

Wien (OTS/RK) - Für seine extravaganten und amüsanten Darbietungen ist der Clown Jango Edwards, geboren 1950 in Detroit, allseits bekannt. Aus gesundheitlichen Gründen tritt der seit Jahren in Barcelona lebende Komödiant voraussichtlich künftig nicht mehr in Wien auf. Der originelle „Nouveau Clown“ verabschiedet sich am Freitag, 3. Februar, von seinem treuen Wiener Publikum. Ab 19.30 Uhr geht ein Gesprächsabend mit Jango Edwards im „Circus- und Clownmuseum Wien“ (2., Ilgplatz 7) über die Bühne. Dabei blickt der ideenreiche Unterhalter auf seine Karriere zurück, erzählt kurzweilige Geschichten und zeigt bislang noch nicht veröffentlichte Video-Aufnahmen und private Fotografien. Auch mit dem einen oder anderen Gag ist zu rechnen. Gerne antwortet Edwards auf Fragen der Anwesenden.

Meister-Clown Jango Edwards hat für die kommende Veranstaltung eine ganz spezielle Devise formuliert: „The Importance Of Being You By Seeing Me“. 2012 wurde der einzigartige Comedian mit dem „Goldenen Verdienstzeichen des Landes Wien“ ausgezeichnet. Der Eintrittspreis beträgt 50 Euro (inklusive Getränke und ein vom Künstler signiertes Poster). Einlass: ab 19.00 Uhr. Mehr Infos und Karten-Reservierungen: Telefon 0676/406 88 68. Kontakt per E-Mail: office@foolsbrothers.at.

Plakate, Bilder, Kostüme, Requisiten, Programmhefte und andere Exponate sind im „Circus- und Clownmuseum“ in der Leopoldstadt am Ilgplatz 7 jeweils am Sonntag von 10.00 bis 13.00 Uhr gratis zu bestaunen. Die große Dauer-Ausstellung erinnert an einstige Stars der Zirkus-Branche. Ehrenamtliche Show-Historiker*innen betreuen das Museum. Nähere Auskünfte: Telefon 0676/340 75 65 und E-Mail office@circus-clownmuseum.at.

Allgemeine Informationen:

Clown Jango Edwards (Wien Geschichte Wiki): www.geschichtewiki.wien.gv.at/Jango_Edwards



Circus- und Clownmuseum Wien: www.circus-clownmuseum.at/

Veranstaltungen im 2. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/leopoldstadt/

