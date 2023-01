Bis zu 651.000 sahen Live-„Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten“ zur NÖ-Landtagswahl in ORF 2

Wahlsonntag ab 15.30 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Großes Interesse an der gestrigen (26. Jänner 2023) TV-„Diskussion der Spitzenkandidatinnen und -kandidaten“ zur Niederösterreichischen Landtagswahl um 21.05 Uhr in ORF 2: Die von ORF-Radio-Journalistin Julia Schmuck und Landesstudio-NÖ-Chefredakteur Benedikt Fuchs geleitete Gesprächsrunde sahen bis zu 651.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, im Schnitt waren 473.000 bei 19 Prozent Marktanteil via ORF 2 mit dabei.

Höhepunkt der Berichterstattung ist der Wahlsonntag am 29. Jänner:

Nadja Bernhard und Tarek Leitner führen (zu sehen auch barrierefrei in Österreichischer Gebärdensprache) ab 15.30 Uhr in ORF 2 durch die rund vierstündige Live-Berichterstattung. Zunächst mit einem Rückblick auf den Wahlkampf und aktuellen Berichten vom Urnengang. Um 17.00 Uhr präsentieren Benedikt Fuchs, die stellvertretende Chefredakteurin Claudia Schubert und „NÖ heute“-Moderator Werner Fetz die ersten Hochrechnungen aus dem Landhausschiff in St. Pölten, erste Reaktionen aus den Parteizentralen und Analysen liefert Peter Filzmaier. Die Runde der Parteispitzen ist für 18.00 Uhr geplant. Ab 18.25 Uhr kommt es zur ersten Reaktionsrunde bundespolitischer Vertreterinnen und Vertreter.

Alle Infos zur weiteren Berichterstattung im Landesstudio Niederösterreich, in den ORF-Radios und im ORF.at-Netzwerk sind unter presse.ORF.at abrufbar.

