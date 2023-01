Hundsmüller: „Franz Schnabl als Landeshauptmann des freien Spiels!“

Proporz-System in NÖ ermöglicht lebendige Demokratie ohne dem Zwang von Koalitionen oder Arbeitsübereinkommen

St. Pölten (OTS) - „In Niederösterreich braucht es mit dem Proporz-System keine Koalition!“, erläutert der Klubobmann der SPÖ NÖ, LAbg. Reinhard Hundsmüller: „Was es in Niederösterreich jedoch unbedingt braucht, ist Demokratie! In einem belebenden freien Spiel der besten Ideen soll das Bundesland Niederösterreich zugunsten der Bevölkerung endlich einen Schritt nach vorne machen! Einen Schritt nach vorne, um endlich die aktuellen Probleme rund um die Gesundheits- und Pflegemisere, die Teuerung, das Wohnen und die Kinderbetreuung in den Griff zu bekommen! Und da soll es egal sein, ob Rot, Blau, Pink, Türkis oder Grün der Ideengeber ist! Franz Schnabl ist prädestiniert dafür, ein Landeshauptmann des freien Spiels zu sein!“

Hundsmüller führt weiter aus, dass jede Partei in gewissen Bereichen Kompetenzen mitbringt und bei zukünftigen Landtagssitzungen Mehrheiten ohne dem Zwang einer Koalition oder eines Arbeitsübereinkommens entstehen sollen: „Wenn sich, egal bei welchem Thema und von welcher Partei ein Anliegen kommt, Mehrheiten im Landtag finden, dann sollen diese auch umgesetzt werden – eine lebendige Demokratie soll endlich auch in Niederösterreich Einzug halten!“

Hundsmüller abschließend: „Nach der Wahl am kommenden Sonntag hat die ÖVP-Alleinherrschaft in Niederösterreich ein Ende! Dann soll Franz Schnabl ein Landeshauptmann des freien Spiels und der besten Ideen werden, um Niederösterreich wieder gerechter und zu einem Bundesland zu machen, wo die Stärkeren auf die Schwächeren schauen und auf niemanden vergessen wird!“

Rückfragen & Kontakt:

SPNÖ-Landtagsklub

Sebastian Thumpser

Pressesprecher

0676/7898189

sebastian.thumpser @ spoe.at