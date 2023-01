Fairness und Partnerschaft stehen bei Hirter an erster Stelle

Während Großkonzerne im Drei-Monats-Rhythmus ihre Preise nach oben anpassen, geht die Privatbrauerei Hirt bewusst einen anderen Weg.

Hirt/Kärnten (OTS) - Die drastischen Preissteigerungen bei Rohstoffen, Energie, Personalkosten, etc. machen auch vor dem familiengeführten Unternehmen keinen Halt. Jedoch wird in Hirt fair kalkuliert. Notwendige Preiserhöhungen finden einmal jährlich statt und werden gerecht berechnet. „Wir haben Anfang des Jahres unsere Preise in der Gastronomie um 8 % angepasst. Wir verstehen uns als verlässlichen Partner unserer Kunden und lassen nicht die Wirte die Zeche zahlen,“ so Niki Riegler, Eigentümer und Geschäftsführer der Privatbrauerei Hirt. „Deswegen gibt es bei uns keine Ungleichbehandlung zwischen Lebensmittelhandel und Gastronomie.“ Auch im LEH gibt es eine jährliche, marktgerechte Preisanpassung. Das wird seit vielen Jahren in Hirt so gelebt und damit ist die regionale Privatbrauerei ein zuverlässiger Partner für seine Kunden.

„Wir agieren sehr zukunftsgerichtet und investieren viel in nachhaltige Projekte, dadurch sind wir zu 80 % stromautark. Außerdem beziehen wir regionale Rohstoffe und verwenden Wasser aus eigenen Bergquellen,“ erklärt Riegler.

Wirte stark unter Druck

Bei einem Gastronomiekunden ist die Leistung größer, da neben dem Kernprodukt, dem Bier, auch Schanktechnik, Werbemittel, wöchentliche Zustellung, etc. beauftragt werden. „Ich verstehe die Aufregung bei den Gastronomen, wenn Großkonzerne ihre Preise unverhältnismäßig am laufenden Band anpassen“, so Riegler. Man darf nicht vergessen, es geht querbeet durch alle Bereiche: Hilfsmittel in der Küche, Fleischpreise, alles ist sehr teuer geworden und die Wirte stehen stark unter Druck. „Umso wichtiger ist es, dass wir als Privatbrauerei Hirt uns als verlässlichen Partner verstehen, der die Gastronomie nicht nur mit qualitativ hochwertigen, regionalen Bier-Produkten und Getränken beliefert, sondern diese vor allem fair behandelt und ihnen auf Augenhöhe begegnet,“ fasst Niki Riegler zusammen.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Marlies Heinricher-Woltran

Leitung Marketing & Nachhaltigkeit



Privatbrauerei Hirt Vertrieb GmbH

Hirt 1, A-9322 Micheldorf

Tel. +43 4268 2050-506 | Fax +43 4268 2050-41

E-Mail: marketing @ hirterbier.at

www.hirterbier.at