„Schnell ermittelt“ in einem Fall mit Knalleffekt

Außerdem am 30. Jänner in ORF 1: Die „Vier Frauen“ kommen zum „Handkuss“

Wien (OTS) - Eine Selbstmordattentäterin in einem Bus voller Schülerinnen und Schüler, eine Lösegeldforderung und ein geheimnisvoller Kuckuck: „Schnell ermittelt“ am ORF-1-Serienmontag, dem 30. Jänner 2023, um 20.15 Uhr in einem neuen Fall. Zum „Handkuss“ kommen die „Vier Frauen“ um 21.10 Uhr – und ziehen doch tatsächlich die Möglichkeit in Betracht, dass es vielleicht sogar einmal ein Unfall gewesen sein könnte.

Schnell ermittelt – Jakob Dinkelmann (Montag, 30. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Ursula Strauss, Wolf Bachofner, Andreas Lust, Katharina Straßer, Morteza Tavakoli, Simon Morzé, Fiona Hauser und Patrick Seletzky sowie Barbara Gassner und Miguel Herz-Kestranek in Episodenrollen; Regie: Gerald Liegel

Angelika (Ursula Strauss) sieht sich in der Beziehungsfalle, da kommt ihr ein neuer Auftrag gerade recht. Der Wurstmillionär und Patriarch Jakob Dinkelmann (Miguel Herz-Kestranek) wird erpresst und heuert Angelika und Franitschek (Wolf Bachofner) als Personenschützer an. Da dieser Fall auch in Zusammenhang mit einem Attentat auf einen vollbesetzten Autobus zu stehen scheint, zieht Angelika ihre frühere Kollegin Maja (Katharina Straßer) ins Vertrauen. Arno Hofer (Andreas Döhler), der ehemalige Sicherheitsbeauftragte der Familie Dinkelmann, wird verdächtigt. Nach einer misslungenen Lösegeldübergabe scheint es, dass die Dinkelmanns von ihrer Vergangenheit eingeholt werden.

„Schnell ermittelt“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von MR-Film.

Vier Frauen und ein Todesfall – Handkuss (Montag, 30. Jänner, 21.10 Uhr, ORF 1)

Mit u. a. Adele Neuhauser, Brigitte Kren, Martina Poel, Gerhard Greiner, Markus Linder, Charly Rabanser, Georges Kern, Christoph Krutzler und Elena Uhlig; Regie: Andreas Kopriva

Während des Liebesspiels mit Gudrun (Karin Lischka), der Frau des Oberilmer Polizeichefs, wird dem Oberilmer Restaurantbesitzer Gröstl (Alexander T.T. Mueller) eine Kugel durch den Kopf gejagt. Als der Polizist Oberholzer (Christian Strasser), Gudruns Mann, eintrifft, beschuldigt ihn Gudrun des Mordes aus Eifersucht. Aber das bleibt nicht der einzige Mord in dieser Folge.

„Vier Frauen und ein Todesfall“ ist eine Produktion des ORF, hergestellt von DOR Film Produktion mit Unterstützung des Landes Oberösterreich.

„Schnell ermittelt“ und „Vier Frauen und ein Todesfall“ werden auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) weltweit als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand bereitgestellt. Auf Flimmit können alle Staffeln von „Schnell ermittelt“ sowie „Vier Frauen und ein Todesfall“ gestreamt werden.

