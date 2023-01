Grüne Wien/Stark, Riepl zu Argentinierstraße: Endlich Bekenntnis zur Fahrradstraße

"Nachbesserung nötig, sonst droht ein Scheitern"

Wien (OTS) - „Das gestern Abend präsentierte Konzept zur Fahrradstraße Argentinierstraße ist ein erster Schritt in die richtige Richtung”, kommentiert Kilian Stark, Mobilitätssprecher der Grünen Wien, die vorgelegten Pläne der Stadtregierung. „Es freut mich sehr, dass die Stadt Wien sich nun endlich zur Fahrradstraße in der Argentinierstraße bekennt. Bereits vor 10 Jahren haben die Grünen die ersten Schritte in Richtung Fahrradstraße gesetzt”, so Stark weiter. Anfang 2021 haben die Grünen Wieden die Anrainer:innen zu ihren Wünschen befragt. Die meistgenannten Wünsche und Vorschläge der Bürger:innen waren mehr Grün, eine Fahrradstraße und eine echte Verkehrsberuhigung.

„Aufbauend auf dieser Befragung haben wir im Herbst 2021 ein Gesamtkonzept präsentiert”, berichtet Pascal Riepl, designierter grüner Bezirksvorsteher-Stv. auf der Wieden. „Denn nur mit einem Gesamtkonzept wird die Argentinierstraße zu einem echten Mittelpunkt des Belvedere-Grätzels werden”, so Riepl.

“Entscheidend ist, den Durchzugsverkehr aus der Argentinierstraße herauszubekommen, damit sich auch Kinder sicher mit dem Rad unterwegs sein können. Wenn der Autoverkehr nicht deutlich weniger und langsamer wird, ist die Fahrradstraße zum Scheitern verurteilt”, ergänzt Stark. Wie das geht, zeigen zahlreiche Beispiele - etwa kluge Einbahnlösungen oder Poller für den Autodurchzugsverkehr.

“Dass von aktuell 7 Querungsmöglichkeiten nur eine einzige unterbrochen werden soll, ist eine große Enttäuschung. So drohen Kinder und Ungeübte ausgeschlossen zu werden,” erläutert Stark. Laut den vorgestellten Plänen wird es nach wie vor sehr viel Durchzugs- und Querverkehr auf der Argentinierstraße geben, was die Sicherheit für die Radfahrer:innen gefährdet. Die Grünen fordern, mindestens 4 der 6 verbleibenden Querverbidungen mit klugen Einbahnführungen oder Sackgassen zu unterbinden. „Eine wirkungsvolle Verkehrsberuhigung und eine klimagerechte Gestaltung dieser Straße mit vielen Grünflächen, Bäumen und Sitzgelegenheiten müssen unbedingt im Gesamtkonzept, wie es die Grünen vorgestellt haben, enthalten sein. Sonst bleibt der Umbau der Argentinierstraße eine halbe Sache und ein große Chance bleibt ungenutzt”, bekräftigt Stark abschließend.

Die Vision der Grünen samt Visualisierungen gibt’s auf http://wieden.gruene.at.



