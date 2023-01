TV-Tipp: „Der Schutzengel“- dritter Landkrimi aus Niederösterreich (31. Jänner, 20.15 Uhr, ORF 1)

Mit u.a. Fritz Karl, Nicole Heesters und Michael Steinocher

Wien (OTS) - Die malerische Kulisse des Waldviertels ist Schauplatz für den scheinbaren Badeunfall einer älteren Dame an einem einsam gelegenen Teich. Doch Kommissar Paul Werner (Fritz Karl) aus St. Pölten hat Zweifel an der Version vom tödlichen Unfall. Er schließt einen Mord nicht aus und gräbt in der Vergangenheit des Opfers. Die Ermittlungen führen ihn und den Ortspolizisten Martin (Michael Steinocher) in ein rätselhaftes Geflecht aus dunklen Geheimnissen, Erpressung und Intrigen - und auf die Spur eines zehn Jahre zurückliegenden Vermisstenfalls. Eine Entwicklung, die bei Polizist Martin schmerzvolle Wunden aufreißt, denn die Vermisste war seine Verlobte.

Nach den Landkrimis "Vier" (2021) und "Die Frau mit einem Schuh" (2014), ist "Der Schutzengel" der dritte ORF-Landkrimi aus Niederösterreich. Die vom FERNSEHFONDS AUSTRIA geförderte Koproduktion von Superfilm Filmproduktion, ORF und ZDF inszenierte Regisseur und Drehbuchautor Götz Spielfilm unter anderem in Oberhöflein, Rothweinsdorf, Riegersburg und Wien.

ORF 1 zeigt den Landkrimi „Der Schutzengel“ am 31. Jänner um 20.15 Uhr.

Unter www.rtr.at/Landkrimi_Schutzengel stehen Fotos der Produktion in hoher Auflösung zum Download bereit.

Über den FERNSEHFONDS AUSTRIA

Der FERNSEHFONDS AUSTRIA, eingerichtet beim Fachbereich Medien der Rundfunk und Telekom Regulierungs-GmbH (RTR Medien), unterstützt als Förderstelle Fernsehproduktionen in Österreich und erleichtert damit internationale Investitionen in den heimischen Filmstandort. Das von der Bundesregierung zur Verfügung gestellte Budget beträgt jährlich 13,5 Mio. Euro. Weitere Informationen über den FERNSEHFONDS AUSTRIA und Fördervoraussetzungen unter www.rtr.at/FERNSEHFONDS.





