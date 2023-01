- BILD Bürgerlisten Oberösterreich kurz BLOÖ sind wieder startklar.

Obmann Dr. Martin Gollner will mit neuem Vorstand OÖ erneuern.

Linz (OTS) - Die internen Differenzen konnten endlich am LG Wels und LG Ried beigelegt werden.

Die Obmann und Vorstandfrage der Partei Bürgerlisten OÖ kurz BLOÖ konnte wie folgt geklärt werden:

Obmann Dr. Martin Gollner

Schriftführer Josef Gokl

Kassier Ing. Fritz Böhm

Rechnungsprüfung: Uniconsult Ried Dr. Josef Rumpl

Rechtsvertretung: Dr. Longin Kempf Grieskirchen

Beiräte: Elmar Rieger, Onur Uzunkaya und DI(FH) Rene Brunner

Volksbank Grieskirchen Mag. Maria Reif

Am 17.2. findet die nächste Vorstandssitzung in der Maria-Ziegler. Str. 1 in Peuerbach statt. Hier wird auch die Vorstandssitzung der Bürgerlisten Österreich - Gewerkschaft (Verein) abhalten.

Wir freuen uns wieder einen interessanten Referenten, Thomas Schaurecker Msc. zu unserer Fortbildungsreihe am 4.3.2023 siehe Button für Gemeinderät:innen von Bürgerlisten in OÖ zum Thema Black out - Licht präsentieren zu können.

weitere Informationen: www.buergerlistenooe.at

Fortbildung für Gemeinde:rätinnen von Bürgerlisten am 4.3. 2023 im Hotel Mauernböck in Rottenbach Jetzt buchen https://www.buergerlistenooe.at

Rückfragen & Kontakt:

Bürgerlisten Österreich

Dr. Martin Gollner

Parteisekretärin

0727629208

martin.gollner @ ku-linz.at

https:/www.buergerlistenooe.at