Karner: Aigner-Schwestern erfolgreich bei Para-Ski-WM

Am 26. Jänner 2023 holten die Aigner-Schwestern Gold und Bronze im Riesentorlauf der Para-Ski-WM in Espot.

Wien (OTS) - Beim Riesentorlauf der Para-Ski-WM am Donnerstag, den 26. Jänner 2023 gewannen Veronika und ihre Schwester Barbara Aigner die Gold- sowie Bronzemedaille. Das ÖSV-Team gewann nach vier ausgetragenen Disziplinen bereits neun Medaillen.

"Es freut mich wirklich sehr, dass die Veronika und Barbara Aigner im Riesentorlauf den Sieg und den dritten Platz feiern konnten und damit eine herausragende Leistung erbracht haben", sagte Innenminister Gerhard Karner. "Es ist sehr außergewöhnlich, mit welchem Einsatz sie bei der Ausübung ihres Sportes vorgehen und damit viele Athletinnen und Athleten motivieren – ich gratuliere den Beiden ganz herzlich zu ihrem Erfolg."

Zwtl.: Spitzensportförderung im BMI

Spitzensportförderung im BMI ist als duales Förderungssystem aufgebaut und verbindet eine nachhaltige Berufsausbildung mit der Möglichkeit, Sport professionell auszuüben.

Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern wird einerseits eine fundierte Berufsausbildung und damit gleichzeitig eine soziale Absicherung abseits der sportlichen Karriere geboten, andererseits werden ihnen Förderungen für Training, Vorbereitungszeiten und Wettkämpfe gewährt. Die Ausbildung erfolgt in einer fünfjährigen Modul-Ausbildung in Graz oder Salzburg. Pro Kalenderjahr ist ein Monat Präsenzunterricht (Auswahl zwischen Frühjahr- oder Herbstmodul) zu absolvieren, und nach dem vierten und fünften Jahr erfolgen jeweils ein Praxismonat in einer Polizeiinspektion.

