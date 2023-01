IZ NÖ-Süd: Neues Restaurant wertet kulinarisches Angebot auf

LR Danninger: „Mit dem WALTERS wird das kulinarische Angebot perfekt ergänzt und für die angesiedelten Betriebe aufgewertet“

St. Pölten (OTS/NLK) - Mit 280 Hektar Fläche hat das IZ NÖ-Süd die Dimensionen einer Kleinstadt. Als Aushängeschild unter den ecoplus Wirtschaftsparks ist das IZ einer der gefragtesten Firmenstandorte in der Region südlich von Wien. Im WALTER BUSINESS-PARK wurde kürzlich ein öffentlich zugängliches Restaurant mit breitem Kulinarikangebot und innovativer Architektur eröffnet. Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger informierte sich gemeinsam mit ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki bei Alfred Bauer, Geschäftsführer WALTER BUSINESS-PARK, und Anton Dietrich, Direktor LKW WALTER, über das neue Restaurant.

„387 angesiedelte Betriebe mit rund 11.230 Arbeitsplätzen profitieren derzeit von den optimalen Rahmenbedingungen und der vorhandenen Infrastruktur im IZ NÖ-Süd – von Nahversorgern und Gastronomie bis zum Kindergarten. Mit dem WALTERS wird das kulinarische Angebot perfekt ergänzt und für die angesiedelten Betriebe aufgewertet“, betonte Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger. Das neue, öffentlich zugängliche WALTERS Restaurant überzeugt mit einem breiten Kulinarikangebot und innovativer Architektur mit grünem Herzen in Form eines 400 Quadratmeter großen begehbaren Waldes im Innenhof. Unterschiedliche Genusszonen mit über 300 Sitzplätzen stehen nun allen Mitarbeitern der umliegenden Unternehmen im größten Wirtschaftspark Österreichs offen. Das Angebot reicht von einem hochwertigen Mittagstisch im WALTERS Restaurant und á la carte Business Lunch im WALTERS Salon bis zu einem ganztägigen Café für zwischendurch. Das WALTERS ist Montag bis Donnerstag von 7.30 Uhr bis 18.00 Uhr und an Freitagen bis 16.00 Uhr geöffnet. Betrieben wird das Walters von DoN.

„Nach intensiver Planung und kurzer Bauzeit sind wir sehr stolz, mit dem WALTERS ein innovatives und nachhaltiges Ausrufezeichen zu setzen. Von dem kulinarischen Angebot auf hohem Level und der entspannten Atmosphäre werden nicht nur unsere Mieterinnen und Mieter, sondern die ganze Region profitieren“, erklärt Alfred Bauer, Geschäftsführer WALTER BUSINESS-PARK. Wer keine Zeit zum Genuss vor Ort hat, dem stehen ein Pick-Up Point und Delivery zur Verfügung. Mit vielfältigen individuellen Möglichkeiten zur Stützung kommt das smarte Bestellsystem Gästen wie auch Unternehmen entgegen. Der Mittagstisch kann bis zu acht Euro täglich steuerfrei gestützt werden, was Unternehmen eine wichtige Facette als attraktive Arbeitgebermarke eröffnet.

Als Wirtschaftsagentur des Landes betreibt ecoplus insgesamt 16 Wirtschaftsparks im Eigentum oder in Beteiligung in ganz Niederösterreich. „1.112 nationale und internationale Firmen mit rund 23.960 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern sind derzeit in den 16 ecoplus Wirtschaftsparks aktiv. Wir arbeiten mit großem Engagement daran, den angesiedelten Unternehmen die bestmöglichen Rahmenbedingungen zu bieten“, so ecoplus Geschäftsführer Helmut Miernicki..

Weitere Informationen: Markus Steinmaßl, ecoplus, Telefon +43 2742 9000-19619, E-Mail m.steinmassl @ ecoplus.at, oder Andreas Csar, Büro LR Jochen Danninger, +43 2742 9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Philipp Hebenstreit

02742/9005-13632

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse