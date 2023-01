Mit dem Start von Doodles 2 auf Flow beginnt der Web3-Gigant seine Reise, um Millionen von Menschen an Bord zu holen

Miami, Florida (ots/PRNewswire) - Die Skalierbarkeit, Sicherheit und Komponierbarkeit der Flow-Blockchain wird die nächste Generation von Kreativität, Nutzen und Wert für die wachsende Doodles-Community vorantreiben

Doodles, ein führendes Web3-Medien- und Unterhaltungsfranchise, wird das mit Spannung erwartete Doodles 2 auf der Flow-Blockchain auf den Markt bringen, der Plattform, die Spiele, Apps und digitale Vermögenswerte der nächsten Generation antreibt und die Heimat von Marken wie der NBA, NFL, Ticketmaster und Mattel ist.

Die Multi-Chain-Erweiterung unterstützt ein breiteres Spektrum an kreativen und technischen Möglichkeiten und ermöglicht die nächste Generation von Doodles-Produkten. Das erste ist Doodles 2, ein neues NFT-Erlebnis, das es den Inhabern ermöglicht, ihren eigenen Doodle auf der Blockchain zu personalisieren und sein Aussehen mit Attributen wie Körper, Frisur, Emotion, Kleidung und Accessoires zu wählen. Wearable-Kollektionen werden über limitierte IRL-Drops veröffentlicht, die an bestimmte Ereignisse und Markenkooperationen mit namhaften Partnern und Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens gebunden sind. Diese Wearables können auf dem Gaia-Marktplatz verkauft, gekauft und gehandelt werden.

Ohne Transaktionsgebühren und mit einer reibungslosen Kaufabwicklung auf Flow können sich Besitzer von Doodles 2 über die endlose Anpassung ihrer eigenen personalisierten, dynamischen NFT-Identitäten freuen, die sie in sozialen Netzwerken, auf Spieleplattformen, bei Live-Events, Streaming-Inhalten, bei Einzelhandelsaktivitäten und in anderen fantasievollen Momenten einsetzen können.

„Doodles 2 ist die perfekte Kombination aus Selbstdarstellung, Sammeln und Gemeinschaft in einer reibungslosen App, die von der Blockchain-Technologie angetrieben wird", erklärt Jordan Castro, Mitbegründer und Head of Product bei Doodles. „Wir haben den Wunsch der Community, ihre Doodles individuell zu gestalten, sodass sie genau zu ihrem Lebensstil passen, in ein Produkt umgesetzt. Abgesehen von der Technik ist Doodles 2 der Pass, der in allen unseren Produkten wie Erlebnissen, Spielen, Apps, Musik und Animationsveröffentlichungen verwendet wird, um unseren Fans weitere Personalisierung, Anpassung und Belohnungen zu bieten."

Das reibungslose Onboarding und die Weltklasse-Sicherheit machen den Einstieg in die bunte Welt von Doodles für Web3-Neulinge genauso einfach wie für Digital Natives.

„Doodles ist eine der bekanntesten Marken im Web3, mit einer Community, die so lebendig ist wie die Doodles selbst", erklärt Dieter Shirley, Chief Architect von Flow. „Mit Doodles 2 bieten sie ihrer bestehenden Community einen noch größeren Nutzen und schaffen gleichzeitig die Voraussetzungen dafür, dass noch viel mehr Menschen an der fröhlichen, integrativen Welt der Doodles teilhaben können. Ihre Vision von zugänglichem, interaktivem und personalisiertem Spaß ist genau die Art von Projekt, die wir bei der Entwicklung von Flow im Kopf hatten. Ich kann den Start kaum erwarten!"

Der Start von Doodles 2 auf der Flow-Blockchain wird auch den Beginn einer Zukunft mit starker Interoperabilität mit Ethereum markieren.

„Wir freuen uns darauf, weiter in die Kernsammlungen von Doodles auf Ethereum zu investieren und Doodles überall dort zu verbinden, wo unsere Community lebt und kreiert", erklärt Julian Holguin, CEO von Doodles. „Während wir unsere Marke auf andere Bereiche wie Animation und Musik ausdehnen, können wir mit Flow ein Publikum erreichen, das wir über traditionelle Medienkanäle kennenlernen. Wir glauben, dass die Kombination von Ethereum und Flow das ideale Format ist, um unsere wichtige Web3-Community zu unterstützen und in sie zu investieren und gleichzeitig die Tore für neue Sammler zu öffnen."

Die erste Stufe des Doodles-2-Produkterlebnisses wird für Doodles-Besitzer am 31. Januar eröffnet, weitere Einzelheiten werden in den kommenden Tagen hier veröffentlicht. Wenn Sie noch keinen Dooplicator besitzen, können Sie einen auf OpenSea erwerben. Diejenigen, die einen Dooplicator, aber kein Doodle besitzen, können ihr Doodle bald auf einem zukünftigen Marktplatz verleihen.

Informationen zu Doodles

Doodles ist eine Baureihe digitaler Sammlerstücke, die auf den Charakteren des weltbekannten Künstlers Burnt Toast basieren. Seit dem Start im Oktober 2021 hat sich Doodles schnell zu einem der vielversprechendsten Projekte entwickelt, die aus dem Web3-Boom hervorgegangen sind, und zwar dank seiner inklusiven Charaktere, seiner erlebnisorientierten, immersiven Aktivierungen und seiner leidenschaftlichen Community. Die Marke hat sich zu einem vielseitigen Franchise entwickelt, das Animation, Spiele, Merchandise, Musik und Live-Events mit namhaften Partnern und Investoren umfasst. Weitere Informationen zu Doodles finden Sie unter doodles.app. Schließen Sie sich unseren Online-Communities auf Twitter, Instagram und Discord an.

Informationen zu Flow

Flow ist eine dezentralisierte Layer-One-Blockchain, die entwickelt wurde, um außergewöhnliche Erlebnisse für Verbraucher im Mainstream-Maßstab zu unterstützen, vom einfachen Onboarding bis zum dauerhaften Utility. Flow ist reibungslos, sicher und umweltfreundlich und ermöglicht es Entwicklern, innovativ zu sein und die Grenzen zu verschieben, die die nächste Milliarde ins Web3 bringen werden. Heute beherbergt Flow ein florierendes Ökosystem von Entwicklern aus Top-Marken, Entwicklungsstudios, von Risikokapitalgebern unterstützten Start-ups, führenden Kryptoanbietern und vielen mehr. Weitere Informationen finden Sie auf www.flow.com.

