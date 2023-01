Opernballdemo-Rufe auf Pressekonferenz von Lugner: KJÖ meldet Opernballdemo an.

Kommunistische Jugend Österreichs meldet Opernballdemo unter dem Motto „Eat The Rich“ an. Aktivist:innen stürmen Lugner-Pressekonferenz.

Wien (OTS) - Elena Ellmeier: „ Es ist nicht hinnehmbar, dass Konzerne Rekordgewinne einfahren und Politiker:innen von Korruptionsskandalen begleitet werden, während Arbeiter:innen in dieser Teuerungskrise den Gürtel noch enger schnallen sollen. “ So sehen das offenbar auch unabhängige Aktivist:innen, die heute auf der Lugner-Pressekonferenz zur Opernballdemo aufgerufen haben.

Die Kommunistische Jugend Österreichs (KJÖ) lädt am 16. Februar 2023 wieder zu einer Demonstration gegen den Opernball ein. Die KJÖ hat bereits die Opernballdemos 2017 und 2018 organisiert, und will die Demonstration gegen den Ball nun wiederbeleben. „ Der Opernball ist ein Symbol für die wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft, und in Zeiten, in denen sich viele das Heizen nicht mehr leisten können, eine reine Provokation. “, begründet Elena Ellmeier, Bundesvorsitzende der KJÖ, die Entscheidung die traditionsreiche Demo wiederzubeleben.

Im Rahmen der Demonstration fordert die Kommunistische Jugend neben einem echten Lohnzuwachs für alle Erwerbstätigen, die Wiedereinführung einer Erbschafts- und Schenkungssteuer sowie die Vergesellschaftung von „Krisengewinnen“. „ Um ein Zeichen gegen die Widersprüche und Ungerechtigkeiten dieses Systems zu setzen, gehen wir auf die Straße “, so Elena Ellmeier.

Die Demonstration ist für den 16. Februar 2023 um 19 Uhr am Keplerplatz in Wien-Favoriten angemeldet, und geht bis knapp vor den Opernring.

Pressekonferenz: Opernballdemo unter dem Motto „Eat The Rich“

Es soll den Medien eine Plattform geboten werden, Fragen über die Positionen der KJÖ sowie den Charakter der Demonstration zu stellen.

Datum: 10.02.2023, 10:30 Uhr

Ort: Cafe Votiv

Reichsratsstraße 17, 1010 Wien, Österreich

