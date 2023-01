Flimmit-Februar-Highlights: Vorpremieren für Krimis „Soko Linz“, „Die Toten vom Bodensee“, „Im Schatten der Angst 2“ und Austro-„Tatort“

Außerdem: Neustarts und Programm-Kollektionen zum Valentinstag, zur Berlinale und zum 75. Geburtstag von Felix Mitterer

Wien (OTS) - Nach einem spannenden Start ins neue Jahr, geht es im Februar auf Flimmit voller Highlights und guter Laune weiter. Auf Flimmit gibt es den neuen Teil „Die Toten vom Bodensee“ (29. Jänner), die neueste Staffel „Soko Linz“ (ab 31. Jänner), den zweiten Teil des Thrillers „Im Schatten der Angst“ (12. Februar) mit Julia Koschitz sowie den neuesten Österreich-„Tatort“ (19. Februar) bereits eine Woche vor TV-Ausstrahlung. Neben den Vorpremieren verspricht Flimmit mit der Kollektion „Lächeln auf Österreichisch“ (ab 1. Februar) außerdem gute Laune, sorgt pünktlich zum Valentinstag (14. Februar) mit der umfassenden Romantik-Kollektion für Schmetterlinge im Bauch und versetzt Opernball-Fans mit der Doku „Alles Walzer – Geschichten aus dem schönsten Ballsaal der Welt“ und der Sendung „Alles Opernball“ mit Kristina Inhof und Johann-Philipp Spiegelfeld (18. Februar) garantiert ins Tanzfieber!

Eine Kollektion zum Geburtstag von Felix Mitterer (6. Februar), eine Auswahl an nominierten und ausgezeichneten Filmen der Berlinale (16. bis 26. Februar) und die Doku-Reihe „Der talentierte Herr …“ (23. Februar) runden den Februar ab.

Die Vorpremieren

Matthias Koeberlin ermittelt ab 29. Jänner wieder als Kommissar Micha Oberländer rund um die „Toten vom Bodensee“. Im neuesten Fall „Nemesis“ steht ihm, anstelle von Nora Waldstätten, erstmals Alina Fritsch als Abteilungsinspektorin Luisa Hoffmann zur Seite.

Auch für die „Soko Linz“ geht es ab 31. Jänner in Staffel 2 spannend weiter. Katharina Stemberger und Daniel Gawlowski ermitteln gemeinsam mit Miriam Hie, Alexander Pschill, Anna Hausburg und Damyan Andreev in 13 neuen, grenzüberschreitenden Kriminalfällen.

Julia Koschitz steht ab 12. Februar ein weiteres Mal als forensische Psychiaterin „Im Schatten der Angst“. Im zweiten Teil des Thrillers bekommt sie es mit einer zwanghaften Lügnerin zu tun, die ein gefährliches Spiel mit ihr treibt und sie an die Grenzen ihrer Belastbarkeit bringt. An der Seite von Julia Koschitz spielen u. a. Susi Stach und Johannes Silberschneider.

„Was ist das für eine Welt“ fragen sich außerdem Bibi Fellner (Adele Neuhauser) und Moritz Eisner (Harald Krassnitzer) am 19. Februar, wenn der neueste Österreich-Tatort von Evi Romen eine Woche vor TV-Ausstrahlung auf Flimmit startet. Es ist der 30. gemeinsame Fall des beliebten Ermittlerduos, in dem sie es mit einem Mord an einem beliebten und erfolgreichen IT-Mitarbeiter zu tun bekommen.

Die Streaming-Neustarts und exklusive Programm-Kollektionen

Flimmit verbreitet im Februar mit einer eigenen Kollektion besonders gute Laune. Mit dabei im Wohlfühlpaket sind u. a. die beliebten Stadtkomödien wie „Harri Pinter Drecksau“ und „Man kann nicht alles haben“, Komödien wie „Love Machine“, „Die Migrantigen“ oder „Wie man leben soll“, Kabarett-Highlights wie Michael Niavaranis „Simple Revue“ und Klassiker von Peter Alexander und Roy Black.

Zum 25. Todestag von Falco am 6. Februar bietet Flimmit zwei spannende Spielfilme: Die Biografie „Falco – Verdammt, wir leben noch!” mit Manuel Rubey sowie den packenden Thriller „Jeanny – Das 5. Mädchen“, der auf Falcos berühmten Erfolgshit basiert und in dem ebenfalls Manuel Rubey in der Hauptrolle zu sehen ist.

Flimmit feiert den 75. Geburtstag des beliebten Dramatikers Felix Mitterer am 6. Februar mit einem umfangreichen Paket. Darin enthalten sind die biografische Doku „Felix Mitterer – ein Portrait“ und zahlreiche Titel aus dem vielfältigen Werk des Drehbuchautors, wie die legendäre „Piefke-Saga“, den Tiroler Landkrimi „Sommernachtsmord“ oder seine zahlreichen „Tatort“-Krimis.

Am 9. Februar startet auf Flimmit eine neue Audiodeskriptions-Kollektion, die, zur einfachen Auffindbarkeit, auf der Startseite verlinkt sein wird. Die Kollektion beinhaltet zahlreiche populäre Titel wie z. B. die neuesten Landkrimis „Immerstill“ und „Der Schutzengel“, die Komödien „Love Machine“ und „Die Unschuldsvermutung“ oder aktuelle Serien wie „Tage, die es nicht gab“ und „Soko Donau – Staffel 17“ und wird laufend erweitert.

Mit dem Film „Mein Vater, meine Frau und meine Geliebte“ von Regisseur Michael Kreihsl gibt es am 9. Februar einen besonderen Neustart auf Flimmit. Das bewegende Drama, nach dem Roman „Der arme Verschwender“ von Ernst Weiß, zeichnet sich durch ein großartiges Schauspieler-Ensemble aus: Neben Gerti Drassl und Florian Stetter sind u. a. Friedrich von Thun, Ulrich Tukur, Erika Marozsán und Nicholas Ofczarek zu sehen.

Am 9. Februar erweitert Flimmit außerdem seine beliebte „Universum“-Kollektion mit zahlreichen neuen spektakulären Naturdokumentationen über atemberaubende Landschaften und faszinierende Tier- und Pflanzenwelten.

Zum Valentinstag dreht sich auf Flimmit alles um die Liebe. Passend dazu gibt es eine Kollektion mit Serien wie „Lilly Schönauer“, „Der Bergdoktor“ und „Ex – Eine romantische Komödie“ sowie zahlreiche romantische Filme wie die Komödien „Schön, dass es dich gibt“ von Reinhard Schwabenitzky, „Die Abstauber“ von Wolfgang Murnberger oder „Zweisitzrakete“ mit Manuel Rubey, Alissa Jung und Simon Schwarz.

Anlässlich der Berlinale (16. bis 26. Februar) zeigt Flimmit ausgewählte Gewinnerfilme und nominierte Titel der bisherigen Festivalausgaben in einer umfangreichen Kollektion. Darin enthalten sind unter anderem „Aufzeichnungen aus der Unterwelt“ von Tizza Covi und Rainer Frimmel, „Die beste aller Welten“ mit Verena Altenberger (von Adrian Goiginger) sowie Marie Kreutzers mehrfach ausgezeichnetes Drama „Der Boden unter den Füßen“.

„Alles Walzer“ heißt es am 16. Februar nicht nur in der Wiener Staatsoper, sondern auch auf Flimmit. Rund um den Opernball 2023 kann man mit der Doku „Backstage Wiener Staatsoper“ einen Blick hinter die Kulissen des berühmten Hauses werfen und sich mit der Doku „Alles Walzer – Geschichten aus dem schönsten Ballsaal der Welt“ (9. Februar) sowie den beiden Filmklassikern „Opernball (1939)“ und „Opernball (1956)“ mit Hans Moser auf die Ballnacht des Jahres einstimmen. Für alle, die zusätzlich noch ihr Ball-Wissen unter Beweis stellen möchten, gibt es die neue Quizshow „Alles Walzer – Das Opernball-Quiz“ ab 14. Februar auf Flimmit. Die Höhepunkte des diesjährigen Balls, wie gefeiert wurde und welche Promis am Tanzparkett gesichtet wurden, gibt es außerdem in der Sendung „Alles Opernball“, moderiert von Kristina Inhof und Johann-Philipp Spiegelfeld.

Am 23. Februar startet die spannende „Der talentierte Herr …“-Reihe auf Flimmit. In den fünf Folgen werden Auffälligkeiten rund um Karl-Heinz Grasser, Heinz-Christian Strache, Alfons Mensdorff-Pouilly, Julian Hessenthaler und Martin Ho beleuchtet. Zu Wort kommen dabei Kritiker, Weggefährten, Freunde und Gegner der einflussreichen Männer.

