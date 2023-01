2023 ist „Europäisches Jahr der Kompetenzen“

LR Eichtinger: Diesjähriger Fokus liegt auf Aus- und Weiterbildung

St. Pölten (OTS) - Das Jahr 2023 wurde zum „Europäischen Jahr der Kompetenzen“ ausgerufen. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hatte bereits in ihrer „Rede zur Lage der Union“ vorgeschlagen, 2023 ganz in den Fokus von Aus- und Weiterbildung zu stellen. Im „Europäischen Jahr der Kompetenzen“ wird das Ziel verfolgt, die Wettbewerbsfähigkeit der EU zu stärken, Investitionen gezielter auszurichten, mit Unternehmen zusammenzuarbeiten, diese Notwendigkeiten besser mit den Zielen und Wünschen der Menschen in Einklang zu bringen sowie Talente für den europäischen Arbeitsmarkt zu gewinnen.

Europa-Landesrat Martin Eichtinger meint dazu: „Wir werden intensive Anstrengungen unternehmen und alle Maßnahmen unterstützen, die darauf abzielen, dem Fachkräftemangel in Europa entgegenzuwirken und dem lebenslangen Lernen neue Impulse zu verleihen. Gerade auch in meiner Zuständigkeit für den Arbeitsmarkt werde ich mich dieser Herausforderung im besonderen Ausmaß widmen.“

„Niederösterreich begrüßt die europäische Fokussierung auf Fähigkeiten und Qualifikation und das Aufzeigen des gemeinsamen Handlungsbedarfes, um insbesondere für die Anforderungen des grünen und digitalen Wandels bestmöglich gerüstet zu sein“, erklärt Eichtinger weiter. Entsprechende Qualifikation ist der Schlüssel zu nachhaltiger und höher entlohnter Beschäftigung und darüber hinaus die wesentliche Grundlage für Arbeitskräfte, um auf Veränderungen der Arbeitswelt reagieren zu können.

„Niederösterreich hat mit der NÖ Arbeitsmarktstrategie 2021-2027 einen wichtigen Grundstein gelegt, um für den grünen und digitalen Wandel bestmöglich gerüstet zu sein. Ausgehend vom Leitmotiv ‚Beschäftigungsfähigkeit erhöhen – Erwerbschancen steigern – Eigenverantwortung und Selbstbefähigung fördern‘ wurden drei Handlungsfelder identifiziert, die wesentlich dazu beitragen, unseren Landsleuten eine inklusive und hochwertige allgemeine und berufliche Bildung zu bieten“, so Eichtinger.

Auch auf europäischer Ebene kann das „Europäische Jahr der Kompetenzen 2023“ auf bereits laufende EU-Initiativen zur Förderung der Kompetenzen und des Kompetenzerwerbs aufbauen. Dazu zählen unter anderem die „Europäische Kompetenzagenda“, der „Kompetenzpakt“, der „EU-Talentpool“ oder die „EU-Koalition für digitale Kompetenzen und Arbeitsplätze“.

