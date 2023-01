Hubstapler – vielseitiges Arbeitsgerät im Logistikalltag

Staplerschein für Österreich – für mehr Sicherheit mit Hubstaplern

In der heutigen Zeit werden die Herausforderungen im Bereich der Logistik zunehmend größer. Das Arbeiten mit einem Gabelstapler will gelernt sein und muss geschult werden – vom Arbeitnehmerschutz bis zur Betriebsanweisung für Hubstapler.

Auf Grundlage des Arbeitnehmerschutzgesetzes, kurz ASchG nebst der Fachkenntnisnachweis-Verordnung ist der umgangssprachliche „Staplerschein“ für Österreich meist eine zwingende Voraussetzung zum Arbeiten mit Hubstaplern.

Ob Staplerschein für Graz als dem Zentrum der Steiermark oder Staplerschein für Wien und Umgebung – nur dieser Nachweis erlaubt es, defacto meist mit einem Hubstapler zu arbeiten. Der verantwortungsbewusste Arbeitgeber wird auf die Vorlage dieses Zertifikates nicht verzichten – wollen, zumal es in mehrfacher Hinsicht dem Arbeitnehmerschutz dient. Wenn der Hubstaplerfahrer sein Arbeitsgerät nicht aus dem Effeff beherrscht, dann gefährdet er sowohl sich selbst als auch andere Beschäftigte. Im Übrigen kann durch unsachgemäßes Bedienen des Gabelstaplers von einer auf die andere Minute ein hoher Sachschaden entstehen.

Arbeitnehmerschutz mit Betriebsanweisung für Hubstapler

Jeder Arbeitgeber sollte sich der Verantwortung gegenüber seinen Arbeitnehmern bewusst sein. Mit dem Kauf – auch - eines nagelneuen Hub- beziehungsweise Gabelstaplers ist es allein nicht getan. Ein ausgewählter, dafür vorgesehener Kreis an Beschäftigten muss den Gabelstapler bedienen können – und dürfen. Dazu gehören einerseits die Kenntnisse zur Betriebsanweisung für Hubstapler sowie andererseits der „Staplerschein“ für Österreich + eine mündliche oder schriftliche Fahrbewilligung mit Unterweisung.

Fachkenntnisnachweis für Staplerschein Wien – so geht’s

Die Lerninhalte für den Staplerschein in Graz oder für den Staplerschein in Wien sind dieselben – eine Ausbildung mit anschließender Prüfung umfasst die Mindestzahl von 20,5 Unterrichtsstunden. Die Lerneinheiten gliedern sich in Theorie und Praxis – mit Schwerpunkt auf dem Kennenlernen des Hubstaplers.

Ein weiteres Erfordernis des Gesetzgebers sind jährliche Unterweisungen. In diesen jährlichen Unterweisungen werden vorhandene Kenntnisse aufgefrischt sowie aktuelle Neuerungen, Änderungen und Ergänzungen vermittelt.

Finanzierungsmöglichkeiten für den Staplerschein in Graz und Wien

Die finanziellen Fördermöglichkeiten zum Erwerb des Staplerscheins für Graz oder Wien reichen vom aktuellen Arbeitgeber bis zur öffentlichen Hand mit Behörden und Institutionen.

Am Erwerb des Staplerscheins sind hier in Österreich mit Arbeitgeber und Arbeitnehmer beide Seiten interessiert. Der Einsatz eines oder mehrerer Gabelstapler ist effizient, zeit- und kostensparend – er bietet Vorteile für alle Beteiligten und Betroffenen gleichermaßen.

www.staplerschein-oesterreich.at



