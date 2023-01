Lennertz & Co. baut Führungsteam weiter aus

Neuzugänge verstärken die Bereiche Human Resources und Finance inklusive Fondsadministration

Hamburg (ots) - Das inhabergeführte Family Office Lennertz & Co. setzt sein Personalwachstum mit der Neueinstellung von zwei Führungskräften fort. Angelina Gaede wird künftig den Finance-Bereich und Caroline Militzer den Bereich Human Resources (HR) verantworten.

"Unser Unternehmen ist in den vergangenen Jahren stark gewachsen. Kern unserer Philosophie ist der hohe Anspruch an Qualität und Professionalität in der Betreuung und Beratung unserer Mandanten und daher freuen wir uns über die beiden Expertinnen, mit deren Know-how wir uns weiter im operativen Geschäft verbessern werden", sagt Philipp Lennertz, geschäftsführender Gesellschafter des Family Office.

Angelina Gaede wird künftig das vierköpfige Finance-Team verantworten, das sich unter anderem um die Administration der Fonds der Alternative-Investment-Plattform von Lennertz & Co. kümmert. Die 31-Jährige war zuvor als Finance-Managerin bei BlueYard Capital, einem Venture-Capital-Fonds aus Berlin, und bei der mola Administration, einem Fundadministrator für Private-Equity- und Venture-Capital-Fonds in Hamburg, tätig. Insgesamt bringt sie sieben Jahre Berufserfahrung rund um die Themen Fondsstrukturierung und -administration, Accounting und Regulatorik von Venture-Capital- und Private-Equity-Fonds mit.

Mit Caroline Militzer konnte Lennertz & Co. zudem eine erfahrene Führungskraft und Projektmanagerin gewinnen. Die 41-Jährige war zuvor seit 2006 in der Otto Group tätig, zunächst im Inhouse Consulting, ab 2012 dann im Change-Management und in der

Organisationsentwicklung. Dort leitete sie unter anderem Projekte zur Implementierung neuer Führungs- und Organisationsmodelle und führte im Personalwesen entsprechend moderne HR-Instrumente ein. Bei Lennertz & Co. wird sie ihre Expertise als Leiterin HR in die Organisationsentwicklung und das Personalwesen einer stark wachsenden Unternehmensgruppe einbringen.

