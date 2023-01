BÖP-Erfolgsprojekt #change geht in die Verlängerung

3 Millionen Euro für klinisch-psychologische und gesundheitspsychologische Beratung und Behandlung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen

Wien (OTS) - Erfreuliche Nachrichten aus dem Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP): Das vom Bundesministerium für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz geförderte BÖP-Projekt #change - Klinisch-psychologische und gesundheitspsychologische Beratung und Behandlung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen in Projekten des Sozialministeriumservice wird nach seinem erfolgreichen Start im Jahr 2022, bis 31. Dezember 2023 verlängert. Auch das Gesamtfördervolumen wurde von € 2,5 Mio. im Jahr 2022 auf € 3 Mio. für das Jahr 2023 aufgestockt.

Mehr Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene

Jugendlichen und jungen Erwachsenen bis zum 24. Geburtstag können nun auch weiterhin niederschwellig und kostenfrei klinisch-psychologische und gesundheitspsychologische Beratung und Behandlung erfahren. Das Projekt soll den Jugendlichen und jungen Erwachsenen eine erfolgreiche Teilnahme an den SMS-Projekten ermöglichen und ihre Chance beim (Wieder)einstieg in den ersten Arbeitsmarkt erhöhen.

1.323 Jugendliche und junge Erwachsene wurden bis Mitte Dezember 2022 im Projekt aufgenommen, weitere 1.400 können im Jahr 2023 eine Behandlung beginnen. Stand Dezember 2022 sind 165 BehandlerInnen aktiv für das Projekt #change tätig. Die Zuteilung erfolgt durch die BehandlerIn in Absprache mit den jeweiligen BeraterInnen, BetreuerInnen bzw. CoachInnen des SMS-Projektes auf Basis des individuellen Bedarfs und der psychosozialen Problemstellung im Rahmen von bis zu 20 Leistungseinheiten pro KlientIn mit einer max. Behandlungsdauer inkl. Abschlussgespräch von 12 Monaten.

„Der Projekterfolg und das positive Feedback aus den Reihen der KlientInnen, BehandlerInnen und ProjektträgerInnen des Sozialministeriumservice zeigen uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind und dass unser Angebot wichtig ist, um den Bedarf an klinisch-psychologischer und gesundheitspsychologischer Beratung und Behandlung von Jugendlichen und jungen Erwachsenen decken zu können und ihnen eine erfolgreiche Teilnahme an Ausbildungs- und Coaching-Maßnahmen zu ermöglichen. In diesem Sinne sehen wir der Verlängerung des Projekts und der Fortsetzung unserer Kooperation im Jahr 2023 voller Freude entgegen!“ erklärt BÖP-Präsidentin a.o. Univ.-Prof.in Dr.in Beate Wimmer-Puchinger.

Rückfragen & Kontakt:

Berufsverband Österreichischer PsychologInnen (BÖP)

Christina Rieger, BA, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 0670/35 41 296, presse @ boep.at