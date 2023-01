Kinderschutz im Sport

100% SPORT sieht Präventions- und Schutzkonzepte als essenziellen Baustein für Kinderschutz im Sport

Wien (OTS) - 100% SPORT – der Verein, der unter anderem die Vertrauensstelle vera* - Kompetenzbereich Sport betreibt, zeigt sich erfreut, über aktuelle Überlegungen zur breitflächigen und verbindlichen Implementierung von Kinderschutzkonzepten.

Dass Kinderschutz im Sport das Engagement und die Bereitschaft des organisierten Sports braucht, ist Christa Prets, Präsidentin des Vereins durch die mehrjährige Auseinandersetzung mit dem Thema Kinderschutz und Gewaltprävention im Sport bewusst. „100% SPORT engagierte sich im Auftrag des Sportministeriums im Projekt „Child Safeguarding in Sport“ - ein Gemeinschaftsprojekts der EU und des Europarats (2019-2022). Wir haben als nationaler Projektpartner dazu Sportorganisationen und Expert*innen aus dem Kinderschutz eingebunden. „Bereits in den ersten Gesprächen mit dem organisierten Sport wurde deutlich, dass Bedarf und Interesse besteht, es aber Unterstützung für die Umsetzung in Organisationen braucht“, so Prets.

Aus dem Projekt ist ein umfangreicher nationaler Fahrplan entstanden, der Wege aufzeigt, wie Gewaltprävention im Sport(verein) realisiert werden kann und Maßnahmen zum Kinderschutz im Sport zur Selbstverständlichkeit werden. Die Erkenntnisse aus dem mehrjährigen Prozess wurden von 100% SPORT aufbereitet und sind online unter www.safesport.at verfügbar. Eines der Services von 100% SPORT ist dabei der E-Learning Kurs „SAFE SPORT - Prävention sexualisierter Gewalt im Sport“. Er richtet sich an alle Erwachsenen, die im Sport tätig sind oder deren Kinder sich an organisierten Sportangeboten beteiligen.

„ Seit mehreren Jahren empfehlen wir Sportorganisationen bei der Erarbeitung von Präventions- und Schutzkonzepten, sich an den 100% SPORT Safe Sport Standards zu orientieren “, sagt Prets.

Diese Punkte sind in Anlehnung an internationale Standards (ua. „International Child Safeguarding Standards“ und „International Safeguards for Children in Sport“) entwickelt worden und mit nationalen Kinder- und Opferschutzorganisationen abgestimmt. Ein Pool von 100% SPORT Referent*innen steht österreichweit zur Verfügung und unterstützt bei der Erarbeitung und Implementierung von Kinderschutzkonzepten im Sport.

Die Umsetzung der Standards ist nicht verpflichtend. Aktuell handelt es sich lediglich um Empfehlungen.

„Wir sind aber zuversichtlich, dass diese Empfehlungen in Zukunft als Qualitätskriterien angesehen werden“, meint Prets.

100% SPORT wird bei seinen Unterstützungsleistungen den bewährten athlet*innen-zentrierten bzw. kinderzentrierten Ansatz weiterverfolgen, um die Beteiligung von Sportler*innen und Kindern an der Erarbeitung von Schutzkonzepten zu gewährleistet.

Prets ist überzeugt, dass der organisierte Sport auf einem guten Weg ist. „Es wurden bereits viele vorzeigbare Maßnahmen entwickelt und umgesetzt“.

