Deutschlehrende protestieren beim ÖIF gegen Lohndumping und schlechte Arbeitsbedingungen

Donnerstag, 26.01.2022, 17 Uhr, Landstraßer Hauptstraße 26, 1030 Wien:

Wien (OTS) - Die Initiative „Deutschlehrende in der Erwachsenenbildung“ (DIE), ein selbstorganisierter Zusammenschluss von Unterrichtenden in Deutsch als Fremd- und Zweitsprache-Kursen, ruft für Donnerstag, 26.01.2022, 17 Uhr, auf zu einer Protestkundgebung gegen Lohndumping und schlechte Arbeitsbedingungen vor der Zentrale des Österreichischen Intergrationsfonds (ÖIF).

Konkreter Anlass ist die bevorzugte Vergabe von Fördermitteln für Deutschkurse, die durch den ÖIF finanziert werden, an kostengünstige Billiganbieter, vornehmlich profitorientierte Unternehmen. Die Deutschlehrenden kritisieren, dass der ÖIF durch diesen Preisdruck für schlechte Löhne und Arbeitsbedingungen in der Sprachkursbranche sorgt.

Die Deutschlehrenden fordern darüber hinaus im Hinblick auf die anstehenden Kollektivvertragsverhandlungen eine Erhöhung aller monatlichen Löhne im Sprachkurs- und Erwachsenenbildungsbereich um mindestens 500 Euro, sowie eine Arbeitszeitverkürzung der Vollzeit-Arbeitszeit auf 30 Stunden pro Woche bei vollem Lohn- und Personalausgleich.

Diese Forderungen sind zum einen eine Antwort auf die aktuellen massiven Teuerungen in allen Lebensbereichen, sowie auf die Tatsache, dass der Sprachkurs- und Erwachsenenbildungsbereich seit Jahren unterfinanziert ist und in der Branche daher viel zu niedrige Löhne und häufig prekäre Arbeitsbedingungen vorherrschen.

Interviews und Pressefotos vor Ort sind möglich und ausdrücklich erwünscht

https://www.facebook.com/events/734797061114694

Datum: 26.01.2023, 17:00 - 19:00 Uhr

Ort: Österreichischer Integrationsfonds

Landstraßer Hauptstraße 26, 1030 Wien, Österreich

Url: https://www.facebook.com/events/734797061114694

Rückfragen & Kontakt:

Hans-Georg Eberl

Tel: 0699 101 68 028

hansgeorg.eberl @ gmail.com