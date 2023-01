Letzter Aufruf für die Reise zu den Sternen: Noch bis Sonntag die besten Skater:innen der Welt bei Holiday on Ice SUPERNOVA erleben

Die spektakuläre Eisshow Holiday on Ice SUPERNOVA begeisterte bereits über 60.000 Besucher:innen in der Wiener Stadthalle

Wien (OTS) - Noch bis Sonntag, 29.01.2023 zeigen die besten Skater:innen der Welt in der Wiener Stadthalle ein berührendes Wintermärchen auf dem Eis. Das Publikum erlebt eine atemberaubende Reise zu den Sternen mit Eiskunstlauf und Akrobatik auf höchstem Niveau. Damit ist ein Besuch in der Wiener Stadthalle das ideale Programm für das kommende kalte Winterwochenende.

Holiday on Ice zeigt mit SUPERNOVA, wie sich die große Eisbühne in liebliche Winterlandschaften und ferne Galaxien verwandelt. Die rasante Reise führt durch abenteuerliche Schneestürme und das weite Universum, bis eine Supernova die Skater:innen zurück auf die Erde katapultiert, wo sie ein funkelndes Finale feiern. Die Eiskunstläufer:innen performen gleichzeitig auf und über dem Eis und zeigen beeindruckende Luftartistik mit „Flying Elements“. Dabei entführt SUPERNOVA die Zuschauer:innen in zwei völlig unterschiedliche Welten und überrascht mit spektakulären neuen Show-Elementen, einer facettenreichen Kostümwelt von Star-Designer Stefano Canulli, modernster Technik und kreativen Choreografien, die es nie zuvor bei Holiday on Ice zu sehen gab.

„Holiday on Ice SUPERNOVA begeistert das Wiener Publikum. Schon jetzt sahen mehr als 60.000 Besucher:innen die spektakuläre Show hier in der Wiener Stadthalle. Gemeinsam mit den Eiskunstläufer:innen und der ganzen Holiday on Ice-Familie freuen wir uns sehr über diesen großen Erfolg und danken dem besten Publikum der Welt!“, sagt Matthäus Zelenka, Geschäftsführer der Wiener Stadthalle.

Noch bis Sonntag gibt es die Chance auf letzte Tickets: Holiday on Ice SUPERNOVA gastiert bis 29.01.2023 in der Wiener Stadthalle. Danach führt die Tour das rund 40-köpfige Ensemble weiter nach Paris.

UNICEF-Vorstellung am Sonntag

Mit dem Ticketkauf für die Vorstellung am Sonntag um 11 Uhr wird die Arbeit des Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen UNICEF für jedes Kind weltweit unterstützt. UNICEF Österreich bietet Kindern bei dieser Vorstellung vor Beginn und in der Pause im Foyer der Halle D eine Spielestation mit Mal-Ecke, Kinderschminken, einen kurzen Film mit Virtual-Reality-Brille und als Geschenk eine „Kinderrechtsfibel“.

Holiday on Ice SUPERNOVA nur noch bis Sonntag, 29.01.2023 in der Wiener Stadthalle: ab 27 Euro, Ermäßigung für Kinder bis 15 Jahre. Tickets auf www.stadthalle.com, Ticketservice 01/79 999 79. Das Ticket gilt als Fahrschein für die Wiener Linien.

Presseportal: Fotos, Texte und Trailer zum Download

Wiener Stadthalle Holiday on Ice SUPERNOVA

