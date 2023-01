Jahrespräsentation 2023 der IntAkt am 16.02.2023 um 10.00 im Hotel Altstadt (Wien)

Die Internationale Aktionsgemeinschaft bildender Künstlerinnen stellt das vielfältige Jahresprogramm 2023 vor und blickt auf Projekte im vergangenen Jahr zurück.

Wien (OTS) - Am 16.02.2023 um 10:00 findet die Pressekonferenz der IntAkt statt. Als feministisch inspiriertes Künstlerinnennetzwerk 1977 gegründet, setzt sich der Verein bis heute für die Verbesserung der Situation von Frauen im sozialen und künstlerischen Sektor ein und positioniert sich als diskursive Plattform rund um Gleichberechtigung, Feminismus & Kunstproduktion. Mit 75 (inter)nationalen Mitgliedern und fünf Ehrenmitgliedern (Renate Bertlmann, Linda Christanell, Fria Elfen, Karin Mack, Margot Pilz) involviert sich die IntAkt durch diverse Aktionen in das zeitgenössische, kulturpolitische Geschehen.



Der aktuelle Vorstand der IntAkt (Stella Bach, Julia Bugram, Asta Cink, Elisabeth Hansa und Luisa Hübner) stellt sich und das Jahresprogramm 2023 vor, in dem es mehrere Gemeinschaftsausstellungen geben wird, u.a. in Berlin von Hannah van Ginkel kuratiert und in Wien von Daniela Hahn kuratiert.



Weitere Informationen zur IntAkt und zum Jahresprogramm: HIER GEHT ES ZUM PRESSEORDNER

Rückfragen & Kontakt:

Marschalek Art Management

Paula Marschalek, BA MAS

www.marschalek.art

office @ marschalek.art

+43 (0) 699 19 952 601