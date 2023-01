Sportlandesrat Jochen Danninger empfing Champions-League-Sieger TFC Pielachtal

„Die Tischfußballer vom TFC Pielachtal haben Außergewöhnliches geleistet und ihre Vorreiterrolle im heimischen Tischfußball untermauert“

St.Pölten (OTS) - Als erster Verein Österreichs gewann der TFC Pielachtal Ende November die Tischfußball-Champions-League in Rom und krönte sich damit zur stärksten Vereinsmannschaft Europas. Bereits vor Turnierbeginn zählten die Pielachtaler zum Favoritenkreis und stellten dies am Tisch anschließend auch eindrucksvoll unter Beweis. Im Finale jubelten die Niederösterreicher rund um Kapitän Markus Thiel über einen 40:34-Sieg gegen die Kontrahenten aus Sankt Gallen, wofür sie nun auch im SPORTZENTRUM Niederösterreich geehrt wurden. „Die Tischfußballer vom TFC Pielachtal haben Außergewöhnliches geleistet und ihre Vorreiterrolle im heimischen Tischfußball mit dem Champions-League-Sieg eindrucksvoll untermauert. Sowohl junge Talente als auch erfahrene Veteranen haben wesentlich zum Titelgewinn beigetragen und somit bewiesen, dass im Tischfußball jeder die gleiche Chance hat und insbesondere die technischen Fertigkeiten über Sieg oder Niederlage entscheiden. Ich möchte allen Spielern sowie dem gesamten Verein recht herzlich zu diesem großartigen Erfolg gratulieren“, zeigte sich Sportlandesrat Jochen Danninger begeistert und überrechte den Champions-League-Siegern, in Vertretung von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner, den Siegel-Glas-Teller des Landes Niederösterreich.

Für den TFC Pielachtal war es bereits die sechste Teilnahme bei der Champions-League im „Wuzzln“. Viermal war im Viertelfinale Endstation, 2021 gelang sogar erstmals der Finaleinzug beim prestigeträchtigen Turnier. 2022 wurde der TFC Pielachtal nach immer besser werdenden Leistungen erstmals als einer der Turnierfavoriten gehandelt. In der Gruppenphase bezwangen die Niederösterreicher Vizela (Portugal), Gradec (Slowenien) und Würzburg (Deutschland). Das Nachsehen hatten die Pielachtaler zunächst nur gegen St. Gallen (Schweiz), ehe im Finale die Revanche gelang. Auf dem Weg ins Endspiel setzte sich der TFC Pielachtal in der KO-Phase gegen Bamberg (Deutschland), Bratislava (Slowakei) und Evry (Frankreich) durch. Neben dem größten Erfolg der Vereinsgeschichte sicherte sich der TFC Pielachtal im vergangenen Jahr außerdem zum dritten Mal den Titel in der Herren Bundesliga und ist somit der aktuelle Rekordmeister Österreichs. „Es ist für uns einfach unglaublich, was wir in den letzten Jahren im Tischfußballsport erreicht haben. Im Jahr 2007 haben wir den Verein gegründet mit dem Sinn Menschen ein Hobby zu geben und im Teamsport gemeinsam antreten zu können. Wir im Pielachtal agieren schon immer im Sinne eines Vereins und haben auch die Jugendarbeit früh in unsere Philosophie aufgenommen. Seit einigen Jahren sind wir nun der Favorit in Österreich und haben uns auch in Europa einen Namen gemacht. Ich bin absolut stolz, was sich hier entwickelt hat“, so Gründungsmitglied und Team-Kapitän Thomas Wagner.

Erst im Oktober des abgelaufenen Jahres wurde der Tischfußballbund Österreich (TFBÖ) als assoziiertes Mitglied bei der Sport Austria aufgenommen, wodurch der Tischfußball nun im organisierten Sport in Österreich angekommen ist. Mit dem Champions-League-Sieg hat der TFC Pielachtal nur wenige Wochen später exzellente Argumente dafür geliefert.

