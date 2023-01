"Das Falco Requiem" Filmpremiere und DVD

Wien (OTS) - Anlässlich des 20. Todestages von Falco hat Dompfarrer Toni Faber am 2. Februar 2018 im Wiener Stephansdom unter dem Titel „A Requiem for Falco - Muss ich denn sterben um zu leben?" eine Messe gelesen.

Für den musikalischen Teil des Requiems wurden passende Falco-Songs ausgesucht, im barocken Kirchenstil produziert und von Gesangtalenten aus dem Talent-Förderprojekt der Falco Privatstiftung „Helden von heute - Falco goes school“ live präsentiert.

Besondere Highlights im Requiem waren die Performance der Popgruppe Opus, die zu Original-Falco-Vocals ihren Hit „Flying High" spielten und die Zwischenmoderationen von Ö3-Talkerin Claudia Stöckl und ORF-Star und Falco-Freund Peter Rapp.

Am 6. Februar jährt sich der Todestag von Falco zum 25. Mal.



Aus diesem Anlass wurde nun das "Falco Requiem aus dem Wiener Stephansdom" auf DVD in Österreich, Deutschland und der Schweiz veröffentlicht und wird erstmals auch als Film präsentiert. Premiere ist am 28.Jänner im Kursaal in Bad Hofgastein zu der auch Falco-Producer Rob Bolland sein Kommen angesagt hat.

Filmpremiere - A Requiem for Falco

Datum: 28.01.2023, 19:00 - 23:00 Uhr

Ort: Kursaal

Kurpromenade 2, 5630 Bad Hofgastein, Österreich

Url: http://gastein.com

