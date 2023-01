Robbie Williams ist neuer Markenbotschafter von FELIX

Wien (OTS) - Robbie Williams ist die neue Stimme von FELIX, dem Katzencharakter und Markenbotschafter der gleichnamigen Katzenfuttermarke von Nestlé PURINA. Der neue Song des britischen Weltstars und seines tierischen Freundes wurde gestern europaweit vorgestellt und auch im Herzen von Wien präsentiert. Inspiriert von seinen eigenen Katzen, schenkt Robbie Williams in der neuen Kampagne „It‘s great to be a cat“ FELIX seine Stimme, feiert das Leben der Katzen und bringt das Katzenfutter-Sortiment der Marke vor den Vorhang.

Mit Robbie Williams hat Nestlé PURINA einen der bekanntesten Musikstars aus Europa als Markengesicht und -stimme gewinnen können. Der Song „It‘s great to be a cat“ wurde in Wien erstmals in Form eines Kurzfilmes präsentiert. Bei der digitalen Premiere des neuen Ohrwurms lieferte der freche Kater und Markenbotschafter FELIX in wahrer Katzenmanier seine eigene Show ab und überließ Robbie Williams kurzerhand nur die zweite Geige. Dank zahlreicher Jahre als Entertainer blieb Robbie Williams trotz aller tierischen Ablenkungsmanöver gelassen und mit Hilfe des FELIX Katzensnacks waren die beiden rasch wieder auf der Bühne vereint.

" Die Katze ist aus dem Sack, ich bin die neue Stimme von FELIX. Ich bin selbst ein echter Katzen-Fan und hatte glücklicherweise im Laufe der Jahre viele Katzenfreunde. Das faszinierende Verhalten von Katzen habe ich jahrelang studiert und kann getrost sagen: Katze müsste man sein ", so Robbie Williams zu der neuen Kooperation mit FELIX. Das Lied betont, dass glückliche Katzen wie FELIX das beste Leben haben, und feiert das liebevolle und eigenwillige Verhalten der Katzen sowie die einzigartige Bindung zwischen Haustier und Besitzer:in. " Mit FELIX & Robbie Williams haben wir zwei geniale Stars, um unserer Tierliebe und der Freude am Katzenleben eine Bühne geben zu können. Einfach ein schönes Thema und eine außergewöhnliche und super moderne Kampagne. Wir freuen uns sehr! ", meint Marius Baumeister, Business Executive Officer PURINA Petcare bei Nestlé Österreich. Robbie Williams und FELIX sind im Zuge der digitalen Kampagne in Österreich ab sofort auf Youtube, Social Media und Spotify zu sehen. Darüber hinaus können Fans unter promotions.nestle.at/felix Tickets für das ausverkaufte Konzert des Weltstars am 17.3.2023 in Wien gewinnen.

Premiere in Wien wurde gebührend zelebriert

Umgeben von Kratzbäumen und bei „Cattails” (Cocktails), Fingerfood und guter Laune staunten die Premierengäste in einer Wiener Cocktailbar bei der großen Enthüllung der Zusammenarbeit. An interaktiven Stationen, bei denen Geschicklichkeit, Schnelligkeit und großes Katzenwissen im Vordergrund standen, zeigten die Gäste wie gut sie die vierbeinigen Tierfreunde kennen. Gekrönt wurde die Premiere für zwei glückliche Gewinner:innen mit Karten für das Robbie Williams Konzert am 17. März in der Wiener Stadthalle und einem Vorrat an FELIX Katzenfutter. Und so endete der Abend ganz nach dem Motto: „Katze - oder zu mindestens Rockstar - müsste man sein.“

Den neuen Song von FELIX und Robbie Williams, viele weitere Informationen zu der Kampagne und einen Blick hinter die Kulissen gibt es unter www.purina.at/marken/felix/felixundrobbie.

Über FELIX

FELIX bietet ein abwechslungsreiches Sortiment an köstlichem Katzennassfutter, Trockenfutter sowie unwiderstehlichen Katzensnacks an. FELIX ist eine der vielen Marken im Portfolio von PURINA Austria und in Österreich die größte Katzenfuttermarke1.

Der schwarz-weiße freche Kater FELIX, den es bereits seit 1988 gibt, ist der sympathische Botschafter der Marke und bekannt dafür, ein echter Schlingel zu sein. FELIX zeigt auf humor- und liebevolle Art und Weise, dass unsere geliebten Samtpfoten das beste Leben haben - vor allem wenn sie mit unwiderstehlichen FELIX Katzenfutter & -snacks verwöhnt werden.

Über It's great to be a cat

“It’s great to be a cat” (Deutsch “Katze müsste man sein“) ist die neue globale Kommunikationskampagne von FELIX. Mit garantierter Ohrwurm-Musik zelebrieren über 20 europäische Länder, wie toll es ist eine Katze zu sein und welche Rolle unwiderstehlich gutes Futter im Leben unserer frechen Stubentiger spielt. Die Kampagne wurde bereits 2022 ins Leben gerufen und geht nun europaweit in die 3. Phase. Durch den neuen musikalischen Ohrwurm feiern FELIX und Robbie Williams die verspielten und frechen Persönlichkeiten unserer geliebten Katzenfreunde.

Über Nestlé

Nestlé ist das weltweit größte Unternehmen für Lebensmittel und Getränke mit Standorten in 186 Ländern. Rund 276.000 Mitarbeitende setzen sich täglich auf der ganzen Welt dafür ein, die Lebensqualität zu steigern und zu einer gesünderen Zukunft beizutragen. Nestlé bietet eine große Anzahl an Produkten und Dienstleistungen für Mensch und Tier in allen Lebenslagen an. Dies umfasst über 2.000 Marken von globalen Ikonen wie NESCAFÉ oder NESPRESSO bis hin zu Innovationen im Health Science Bereich. Die gemeinsame Wertschöpfung steht im Mittelpunkt des Unternehmenssinns von Nestlé: In guter Nahrung liegt die Kraft zu einem besseren Leben für alle. Wir setzen diese Kraft frei – heute und für künftige Generationen.

Der Hauptsitz von Nestlé ist in Vevey, wo das Unternehmen vor über 150 Jahren in der Schweiz gegründet wurde. Nestlé in Österreich mit Hauptsitz in Wien hat ca. 800 Mitarbeiter:innen an 21 Standorten und besteht seit 1879. Wichtigste Marken: NESPRESSO, FELIX, NESCAFÉ, NESCAFÉ DOLCE GUSTO, MAGGI, WAGNER, PURINA, BEBA, KITKAT, THOMY, SMARTIES, GARDEN GOURMET, NESQUIK, PURE ENCAPSULATIONS.

