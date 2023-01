Effektiver Kinderschutz braucht auch die Stärkung der Kinderschutzeinrichtungen

Nachbesserungen im Justizbereich, wie eine Anpassung angemessener Strafhöhen für Gewalt an Kindern und die Ausweitung der Tätigkeitsverbote machen auch aus Kinderschutzsicht Sinn. Der wirksamste Kinderschutz ist jedoch die Prävention. Daher schließt auch eine Verständigungspflicht an Arbeitgeber*innen bei verdichtetem Verdacht auf Gewalt an Kindern eine bestehende Lücke

Mag.a Hedwig Wölfl, stellvertretende Vorsitzende im Bundesverband Österreichischer Kinderschutzzentren

2/3