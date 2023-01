Exklusive OGM-Umfrage für „BLICKWECHSEL“ zeigt klares Votum für massive Zäune an EU-Außengrenze

Geteiltes Meinungsbild bei Zäunen an Österreichs Grenzen. Die gesamte Umfrage bei „BLICKWECHSEL. Das Nachrichtenmagazin“, morgen, ab 21:15 Uhr bei ServusTV.

Salzburg/Wals (OTS) - 61 % bei knapp 1.000 Befragten in Österreich lebenden Menschen befürworten einen verstärkten Außengrenzschutz der EU, lediglich 28 % sind dagegen. Aufgeteilt auf die einzelnen Parteien sprechen sich 92 % der FPÖ-Wähler, 72 % der ÖVP-Wähler, 53 % der SPÖ-Wähler, immerhin 16 % der Grün-Wähler und 5 % der NEOS-Wähler für schwer überwindbaren Zäunen an den EU-Außengrenzen aus. Auf die Frage, ob unabhängig von den EU-Bestimmungen auch an der eigenen Ostgrenze Zäune errichtet werden sollen, ergibt sich mit 50:50 ein geteiltes Meinungsbild.



Mehrheit der Österreicher gegen Verbrenner-Aus

Ein weiteres Thema bei „BLICKWECHSEL“ ist die Elektromobilität im Straßenverkehr. Mit 57 % sprechen sich mehr als die Hälfte der Befragten gegen das von der EU angestrebte Verbot bei Neuzulassung von PKW mit Verbrennungsmotoren ab 2035 aus, lediglich 26 % befürworten dieses. Die Ablehnung ist deutlich über dem Gesamtschnitt bei Männern (63 %), über 30-Jährigen (61 %), Personen, die am Land wohnen (65 %) und Familien mit Kindern im Haushalt (67 %). Nur die Wähler von Grün und NEOS sind mehrheitlich für das Verbot der Verbrennungsmotoren ab 2035.

Weitere Themen der dritten Sendung

Außerdem präsentiert Moderatorin Katrin Prähauser exklusive Recherchen zu den folgenden Themen:

Die Folgen der COVID-Maßnahmen: Namhafte Onkologen sind sich einig - die harten Einschränkungen zur Eindämmung des Corona-Virus haben tiefe Lücken in die Krebsvorsorge geschlagen. Die Effekte seien deutlich sichtbar. Wie deutlich? "BLICKWECHSEL" berichtet.

Gequält und verwahrlost: Regelmäßig gelangen Schreckensbilder aus heimischen Tierfabriken an die Öffentlichkeit. Wie ist es möglich, dass die schwarzen Schafe unter den Bauern so lange durch die Kontrollen rutschen?

Zitate dürfen ausschließlich mit Quellenangabe "OGM IM AUFTRAG VON SERVUS TV FÜR BLICKWECHSEL“ verwendet werden.



