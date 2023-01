AVISO: Pressekonferenz Vorstellung des Bündnis für Gemeinnützigkeit und GF Stefan Wallner

Zwischenbilanz der Regierungsarbeit aus Sicht des gemeinnützigen Sektors und der Freiwilligenorganisationen

Wien (OTS) - Das Bündnis für Gemeinnützigkeit, die Interessenvertretung des gemeinnützigen Sektors und der Freiwilligenorganisationen in Österreich lädt Sie herzlich zur Pressekonferenz

am 30.01.2023 um 10.30

im Presseclub Concordia, Bankgasse 8, 1010 Wien

zur Vorstellung des neuen Bündnis für Gemeinnützigkeit und Stefan Wallner als Geschäftsführer, sowie einer Halbzeitbilanz der Regierungsarbeit aus Sicht des gemeinnützigem Sektors und der Freiwilligenorganisationen.

Ihre Gesprächspartner:innen

Annemarie Schlack

Vorsitzende des Bündnisses für Gemeinnützigkeit und Geschäftsführerin von Amnesty International Österreich

Peter Kaiser

Stv. Vorsitzender des Bündnisses für Gemeinnützigkeit und Stv. Generalsekretär des Österreichischen Roten Kreuzes

Stefan Wallner

Geschäftsführer des Bündnisses für Gemeinnützigkeit

Warum wir dieses Bündnis brauchen

Österreich verfügt über eine enorme Vielfalt an gemeinnützigen Organisationen.

Gemeinnützige Organisationen erfüllen gesellschafts- und demokratiepolitisch wichtige Aufgaben. Sie leisten einen wesentlichen Beitrag zum Funktionieren des gesellschaftlichen Ganzen. Das haben die Krisen der letzten Jahre einmal mehr gezeigt (Pandemie, Klima, humanitäre Hilfe, Pflege, Teuerung).

Das alles ist nicht selbstverständlich. Deshalb haben wir das neue BÜNDNIS FÜR GEMEINNÜTZIGKEIT als DIE Interessenvertretung des gemeinnützigen Sektors und der Freiwilligenorganisationen in Österreich gegründet.

14 Verbände (mit über 3000 Mitgliedsorganisationen), darunter Rotes Kreuz, Caritas, Diakonie, Volkshilfe und Hilfswerk, Lebenshilfe, Ökobüro und Umweltdachverband, Fundraisingverband, arbeit plus, dabei Austria, der Dachverband der Sozialwirtschaft und der Verband der gemeinnützigen Stiftungen haben sich mit den rund 70 Einzelorganisationen und Mitgliedern der früheren „Interessensvertretung Gemeinnütziger Organisationen“ (IGO) in diesem neuen Bündnis zusammengeschlossen.

Das Bündnis für Gemeinnützigkeit ist die starke Stimme für den gemeinnützigen Sektor und die Freiwilligenorganisationen mit der Aufgabe im aktiven Dialog mit der Politik die Rahmenbedingungen für gemeinnützige Organisationen und Freiwilligenarbeit zu verbessern.

Als diese starke Stimme wollen wir nicht nur künftig den gemeinnützigen Sektor in Österreich vertreten, sondern auch eine Halbzeitbilanz über die Regierungsarbeit geben. Viele Punkte im Regierungsprogramm betreffen die Verbesserung der Rahmenbedingungen für den gemeinnützigen Sektor sowie die Freiwilligenarbeit. Wir berichten darüber, was bisher geschehen und was noch offen ist.

https://buendnis-gemeinnuetzigkeit.at/

