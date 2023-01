Gemeinsam für den Bikesport: Lukas Kaufmann ist neuer Markenbotschafter für Hervis Sports

Salzburg (OTS) - Der Omnichannel-Sporthändler Hervis verstärkt mit dem österreichischen Fahrradprofi Lukas Kaufmann sein Engagement im Bike-Sport. Lukas Kaufmann begleitet ab sofort neben Alexandra Meissnitzer, Jakob Hermann und Peter Herzog die Hervis auf dem Weg zum führenden Sporthändler Europas. Sein Kick-off als Markenbotschafter fand letzten Freitag beim 25. Mountain Attack Event in Saalbach Hinterglemm statt.



Hervis baut den Fokus und die Beratungskompetenz im Radsport weiter aus und setzt dabei auch auf die Expertise von Profisportler Lukas Kaufmann. Seine Tipps rund ums Bike, Ausrüstung, Technik sowie Ausdauertraining werden künftig auf der Website www.hervis.at im Bereich „Radberater“ zu finden sein. Hervis arbeitet schon seit Langem eng mit Profisportlerinnen und Profisportlern zusammen. Damit soll der Footprint in der professionellen Beratung in allen Kompetenzbereichen weiter verstärkt werden.

Als passionierter Radsportler konnte Kaufmann in der Vergangenheit zahlreiche Erfolge erzielen:

2018: 1. Platz 24-Stunden-Rennen in Freistadt

**2019: 3. Platz Salzkammergut Trophy, ein Hervis-Event

**2020 und 2021: 4. Platz Race Around Austria

**2022: 1. Platz beim Offroad Finnmark 700, dem längsten Mountainbike-Marathon der Welt



Zudem ist der Radprofi auch Moutainbike-Guide, Dipl. Fitness- & Gesundheitstrainer mit Mountainbike-Fahrtechnik Ausbildung.

Als neues Hervis-Testimonial nahm Lukas Kaufmann nun gemeinsam mit Jakob Hermann beim diesjährigen Mountain Attack Event in Saalbach Hinterglemm teil. Das Event ist Österreichs härtestes und größtes Touren-Ski-Rennen ­– Hervis fungiert seit Jahren als Namensgeber und Hauptsponsor.

Mit Hervis verbindet Lukas Kaufmann vor allem das Vertrauen in die Produkte und Servicequalität. „Im Sport entscheiden oft Kleinigkeiten. Bei meinen Extrem-Marathons ist eine Ausrüstung, auf die ich mich zu 100 % verlassen kann, sehr wichtig. Hervis bietet dafür einen einzigartigen Zugang zu den besten Produkten – alle meine Ausrüstungspartner wie KTM, Vaude oder Abus arbeiten eng mit Hervis zusammen.“, so Lukas Kaufmann.

Oliver Seda, CEO von Hervis Sports: „Die Sicherstellung einer umfassenden Beratung in allen Kompetenzbereichen – offline sowie online – ist für uns oberstes Prinzip. Dabei sehen wir die Partnerschaft mit Spitzensportlerinnen und Spitzensportlern als einen der wichtigsten Erfolgsbausteine für den modernen Sporthandel. Lukas Kaufmann ist der perfekten Markenbotschafter im Bike-Sport: ein ambitionierter, sympathischer und authentischer Profi, der unsere Leidenschaft für den Radsport teilt. Wir freuen uns sehr auf die gemeinsame Zusammenarbeit!“

