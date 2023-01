Accelerator Programm „greenstart“: Klimarelevante Business-Ideen gesucht!

Noch bis zum 8. März 2023 einreichen!

Wien (OTS) - Auch in der achten Runde der Start-up Initiative „greenstart“ sucht der Klima- und Energiefonds in Kooperation mit dem Klimaschutzministerium (BMK) wieder mutige Start-ups oder Personen, die ihre innovative und klimarelevante Business-Idee weiterentwickeln wollen. Eine Einreichung ist online noch bis zum 8. März (12:00 Uhr) in folgenden Einreichkategorien möglich: Klimawandelanpassung, Erneuerbare Energien, Energieeffizienz, Mobilität und Landwirtschaft / Bioökonomie. Interessierte können außerdem am 7. Februar an einem Ideen- und Info-Workshop teilnehmen.

Aus allen Einreichungen wählt eine unabhängige Fachjury die TOP-10 Start-ups aus. Diese erhalten 10.000 Euro Startkapital, ein halbes Jahr lang Workshops und Coachings, um ihre Business-Idee weiterzuentwickeln. Zusätzliche werden sie mit Öffentlichkeitsarbeit unterstützt und können auf ein hilfreiches Netzwerk aus anderen Start-ups, Investor:innen oder Klima- und Energiemodellregionen zugreifen. Außerdem steht jedem „greenstarter“ heuer erstmals ein Arbeitsplatz im neuen Climate Lab in Wien Spittelau zur Verfügung.

Nach einem halben Jahr entscheiden ein Online-Voting und eine nochmalige Bewertung durch die Jury schlussendlich darüber, wer als TOP-3 „greenstar“ prämiert wird und 20.000 Euro Preisgeld erhält. Viele „greenstarter“ der vergangenen sieben Durchgänge sind inzwischen der Start-up Phase entwachsen und beweisen sich mit ihrem klimarelevanten Business bereits erfolgreich am Markt.

Info- und Ideenworkshop am 7. Februar

Am Dienstag, 7. Februar 2023 (16:00-18:30 Uhr) findet ein Info- und Ideenworkshop statt, bei dem Interessierte noch mehr über „greenstart“ erfahren und offene Fragen an die Programmverantwortlichen stellen können. Außerdem gibt es die Möglichkeit, sich professionellen Input und Feedback von Fachexpert:innen aus den Bereichen Mobilität, Landwirtschaft / Bioökonomie, Energieeffizienz, erneuerbare Energien und Klimawandelanpassung zur eigenen, Business-Idee zu holen.

Ort: Climate Lab, Spittelauer Lände 45, 1090 Wien

Anmeldung unter: http://bitly.ws/yp7a

Informationen zur „greenstart” Einreichung

Das Antragsformular für „greenstart“ findet sich auf der Website https://greenstart.at/einreichen-2/. Einreichschluss ist der 8. März 2023, 12:00 Uhr. Die Einreichung kann ausschließlich online abgegeben werden. Auf Wunsch können die TOP-20 Business-Ideen, welche zum Jury-Hearing geladen werden, in der Online-Projektdatenbank gelistet werden. Denn „greenstart“ ist auch eine Informations- und Vernetzungsinitiative, um die Energiewende mit neuen Geschäftsmodellen für Technologie- und Dienstleistungsinnovationen voranzutreiben.

Rückfragen & Kontakt:

Klima- und Energiefonds

Mag. Katja Hoyer

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

+43/1/5850390-23

katja.hoyer @ klimafonds.gv.at

www.klimafonds.gv.at