Helvetia versichert über drei Viertel der Repair Cafés in Österreich

Seit 2021 kooperieren Helvetia und RepaNet mit anfangs 20 versicherten Repair Cafés. Nun sind 73 Organisationen und Initiativen mit ihren 160 Repair Cafés abgesichert.

Wien (OTS) - Zu Beginn der Zusammenarbeit im Jahr 2021 nahmen 20 Repair Cafés die kostenlose Versicherungslösung in Anspruch, ein Jahr später verdoppelte sich diese Zahl bereits auf 40 Teilnehmende. RepaNet erhebt jährlich den Bedarf an einer Versicherung bei den heimischen Repair Cafés – für dieses Jahr meldeten sich 33 weitere Initiativen, teils in überregionalen Zusammenschlüssen, für den Versicherungsschutz an.

Somit sind mit insgesamt 73 Teilnehmenden über drei Viertel aller Repair Cafés in Österreich durch Helvetia pro bono versichert. Matthias Neitsch, Geschäftsführer von RepaNet meint dazu: »Die Anzahl der teilnehmenden Initiativen hat sich seit Beginn der Kooperation bereits etwa verfünffacht. Dieser Anstieg freut uns sehr und verdeutlicht die Relevanz des individuell geschnürten Versicherungspaketes.«

Durch die Absicherung mittels einer Haftpflichtversicherung können die ehrenamtlichen Reparaturhelferinnen und Reparaturhelfer der Repair Cafés ohne Bedenken gemeinsam mit den Besucherinnen und Besuchern defekte Alltagsgegenstände reparieren und sind vor Folgeschäden geschützt. Helvetia bietet die kostenlose Versicherungslösung – über den Dachverband RepaNet – Repair Cafés in allen Bundesländern an. Diese können sich jedes Jahr im Dezember für das Versicherungsangebot ab dem Folgejahr anmelden.

»Wir freuen uns sehr, dass über drei Viertel aller heimischen Repair Cafés unser Angebot der kostenlosen Versicherungslösung wahrnehmen. So können Produkte länger genutzt werden und Helvetia leistet einen aktiven Beitrag zur Abfallvermeidung sowie Ressourcenschonung«, so Werner Panhauser, Helvetia-Vorstand für Vertrieb und Marketing.

Rückfragen & Kontakt:

Michaela Angerer, MA

Unternehmenskommunikation

Hoher Markt 10-11, 1010 Wien

T +43 (0)50 222-1239

michaela.angerer @ helvetia.at

www.helvetia.at

www.facebook.com/helvetia.versicherungen.oesterreich



Sabine Czopka-Pistora

RepaNet

Trappelgasse 3/1/18, 1040 Wien

T +43 (0)677 6443 7546

sabine.czopka-pistora @ repanet.at

www.repanet.at

www.facebook.com/repanet